Esce allo scoperto la dama di Uomini e Donne che chiese 500 euro per un’intervista: “Fui mal consigliata”

La dama del trono over di Uomini e Donne che aveva chiesto 500 euro in cambio di un’intervista è uscita allo scoperto. Si tratta di Isabella July, volto dell’edizione 2025 del dating show condotto da Maria De Filippi.

Fece scalpore qualche settimana fa la notizia di una dama del trono over di Uomini e Donne che aveva avanzato una richiesta di compenso pari a 500 euro per rilasciare un’intervista. Protagonista dell’episodio fu il blogger Lorenzo Pugnaloni, che raccontò l’accaduto sulla sua pagina Instagram senza, però, svelare l’identità della donna coinvolta.

A distanza di qualche tempo, a uscire allo scoperto è stata Isabella July che, nel corso di un’intervista — stavolta sicuramente gratuita — ha ammesso di essere stata lei ad avanzare quella richiesta.

La versione di Isabella July sull’intervista da 500 euro

Intervistata dalla pagina Instagram “Opinionista Social”, Isabella ha raccontato la sua versione dei fatti in merito alla richiesta economica. “Quella dama sono io”, ha ammesso, “sono stata consigliata da una persona che conoscete bene, che mi ha spinta a chiedere un compenso per l’intervista. Sinceramente, non avevo idea di come funzionasse. L’ho fatto in buona fede”.

Nel post con cui ha ricondiviso l’intervista, la dama ha aggiunto:

Sì, sono stata io a fare quella famosa richiesta dei 500 euro per l’intervista. Mi è stato suggerito da una persona nota. Alla fine ho detto: “Perché no?”. Mi sono anche divertita, lo ammetto. Non sapevo davvero come funzionassero certe dinamiche, ma vi assicuro che l’ho fatto senza malizia.

La versione di Lorenzo Pugnaloni

A raccontare per primo l’episodio era stato proprio Pugnaloni, destinatario della richiesta. “Avevo in mente un’intervista con una signora, una dama. Inizialmente sembrava che ci fosse un accordo, bisognava solo decidere quando”, aveva scritto sui social, “Poi mi arriva un vocale in cui questa signora mi dice che, essendo una professionista, chiede un compenso di 500 euro”. A un mese di distanza, l’identità della protagonista di quel racconto è stata confermata dalla diretta interessata.