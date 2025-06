video suggerito

Dama del trono over di Uomini e Donne chiede 500 euro per un’intervista: “Perché sono una professionista” È una richiesta bizzarra quella che arriva da una dama del trono over, la cui identità, per ora, è rimasta segreta. La donna, protagonista di Uomini e Donne, avrebbe chiesto 500 euro per concedere un’intervista. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Stefania Rocco

33 CONDIVISIONI condividi chiudi

È una richiesta bizzarra quella che, secondo quanto scrive Lorenzo Pugnaloni, sarebbe arrivata al popolare sito dedicato al mondo della cronaca rosa da parte di una protagonista del trono over di Uomini e Donne. A raccontare la vicenda è proprio il celebre blogger che ha postato una Instagram story in cui rende noto il singolare accaduto. Si tratterebbe di una richiesta di denaro ricevuta in cambio della “concessione” di un’intervista: il tutto alla modica cifra di 500 euro.

La vicenda raccontata da Lorenzo Pugnaloni

“Avevo in mente un’intervista con una signora, una Dama. Inizialmente sembrava esserci stato un ok ma si doveva decidere quando. Ieri, mi arriva un vocale in cui questa signora mi dice che lei, essendo una professionista, chiede un compenso di 500 euro”, ha scritto Pugnaloni, che da anni segue le vicende dei protagonisti di Uomini e Donne, in una Instagram story. Un compenso che, chiaramente, il blogger ha deciso di non concedere. L’identità della dama dalla quale è arrivata la richiesta, tuttavia, è rimasta ignota. Una vicenda che appare molto simile a quelle, diventate anch’esse popolari, che vedono sempre più spesso blogger e personaggi da reality proporre a hotel e strutture ricettive collaborazioni in cambio di vitto, alloggio e perfino compenso.

Terminata la stagione di Uomini e Donne, il nuovo appuntamento previsto per l’autunno

Intanto, la stagione di Uomini e Donne è terminata con la messa in onda della scelta di Gianmarco Steri. Il tronista, protagonista del trono classico, ha deciso di abbandonare il programma condotto da Maria De Filippi con la corteggiatrice Cristina Ferrara che gli ha risposto sì. Il trono over, invece, si è concluso con una serie di scelte cadenzate nel corso degli ultimi mesi del programma e diversi altri protagonisti rimasti ancora single in attesa di vivere la propria estate a telecamere spente con la speranza di essere richiamati a settembre in vista di una nuova stagione.