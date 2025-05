video suggerito

La scelta di Gianmarco Steri a Uomini e Donne è Cristina Ferrara: "E poi che ca*** te devo dì?!" Il percorso di Gianmarco Steri a Uomini e Donne si è concluso con la scelta andata in onda venerdì 30 maggio. Il tronista ha scelto Cristina Ferrara che ha risposto sì.

A cura di Stefania Rocco

Si è concluso con la puntata di Uomini e Donne del 30 maggio – andata in onda eccezionalmente in prima serata – il trono di Gianmarco Steri. La scelta è ricaduta sulla corteggiatrice Cristina Ferrara, colei che fin dall’inizio del suo percorso lo aveva colpito grazie a uno straordinario mix di bellezza e sensualità, come lo stesso Gianmarco ha sottolineato più volte durante il loro percorso in studio. I due si sono conosciuti tra alti e bassi ma, nonostante l’antipatia iniziale, l’attrazione fisica nei confronti di Cristina ha spinto Gianmarco a insistere nella loro conoscenza e, alla fine, a sceglierla.

Il discorso di Gianmarco a Cristina durante la scelta

Dopo averla fatta accomodare in studio qualche istante dopo avere congedato Nadia Di Diodato, Gianmarco ha comunicato a Cristina che sarebbe stata la sua scelta: “La prima volta che ti ho visto non mi eri simpatica, vedevo una ragazza molto particolare e strana. Però i tuoi occhi mi hanno colpito, guardandoti mi trasmettevi altro, molta dolcezza e tristezza. All'inizio non ero preso, non mi trasmettevi passione, continuavo a non capire e mi dicevo che c'era qualcosa d'altro. Tu per la prima volta mi scrivi una lettera con delle cose molto intime, comincio ad avere delle risposte a tutti i dubbi che avevo. Sei una ragazza molto fragile, sensibile, ma questi lati belli spesso li reprimi e io vado in difficoltà”. Quindi ha chiarito quando ha compreso davvero di volerla conoscere meglio lontano dalle telecamere: “Il momento fondamentale arriva quando ti vedo piangere, spesso, e dici una frase che mi colpisce molto ‘ho sempre conosciuto gente marcia, in te non riesco a vedere il marcio, ma una persona buona'. Vedo una ragazza buona, che va capita, mi sono sentito uno str**o perché con te mi sono sfogato e non meritavi. Sei una ragazza che mi piace tanto e vorrei continuare a frequentarti fuori da qui”.

La risposta di Cristina Ferrara a Gianmarco Steri

Cristina, capendo finalmente di essere stata scelta, ha invitato Gianmarco a proseguire nel suo discorso ma lui, emozionato e imbarazzato, si è rifiutato di proseguire. “E poi che ca*** te devo dì?!”, le ha chiesto divertito, complice anche la caduta della corteggiatrice che aveva contribuito a stemperare la tensione. Cristina ha risposto alla scelta con un bacio ma senza pronunciare il fatidico “Sì”. Risposta che il tronista ha sollecitato prima che sulla nuova coppia cadesse una pioggia di petali rossi.