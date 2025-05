Uomini e Donne, la scelta di Gianmarco in diretta su Canale 5 tra Cristina e Nadia: orario e anticipazioni

La puntata di venerdì 30 maggio 2025 chiude la stagione in corso di Uomini e Donne. Dopo la scelta di Gianmarco Steri trasmessa in prima serata, il dating show condotto da Maria De Filippi comincerà la sua lunga pausa estiva prima di tornare in onda con una nuova stagione prevista per il prossimo autunno. La scelta di Gianmarco va in onda eccezionalmente in prima serata invece che nel consueto appuntamento pomeridiano, su Canale5 a partire dalle ore 14.45. Si tratta, con ogni probabilità, di una sorta di test in vista di eventuali aggiustamenti previsti per la prossima stagione del fortunato dating show, da anni leader di fascia negli ascolti tv del primo pomeriggio.