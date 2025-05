video suggerito

Le lacrime di Gianmarco Steri per zia Renata durante la scelta, l’aveva presentata a Martina De Ioannon Gianmarco Steri, durante la scelta a Uomini e Donne andata in onda venerdì 30 maggio in prima serata, ha scelto di uscire in esterna con Nadia Di Diodato in un giorno per lui tristissimo: da poche ore era scomparsa l’adorata zia Renata, già presentata a Martina De Ioannon. Newsletter, podcast, live e contenuti speciali. Abbonati ora

A cura di Stefania Rocco

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Uomini e Donne 2024/2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nel corso della puntata di Uomini e Donne del 30 maggio, andata in onda eccezionalmente in prima serata, è andata in onda la scelta di Gianmarco Steri, uno dei tronista più amati delle ultime edizioni del dating show. Gianmarco, ex corteggiatore di Martina De Ioannon, aveva avuto dalla stessa conduttrice Maria De Filippi la possibilità di sedersi sul trono e cominciare un suo percorso con nuove corteggiatrici conosciute in trasmissione. Tra loro c’è Nadia Di Diodato, la corteggiatrice con la quale ha scelto di registrare l’ultima esterna in un giorno per lui particolarmente complicato: quello segnato dalla scomparsa di Renata, zia alla quale il tronista era molto affezionato.

Zia Renata a Uomini e Donne durante il trono di Martina De Ioannon

Gianmarco ha spiegato a Nadia di essere uscito in esterna con lei perché riteneva importante la possibilità di trascorrere insieme del tempo nonostante la giornata difficile. Le ha quindi raccontato della scomparsa della zia alla quale era profondamente legato. La zia in questione è proprio Renata, la donna che Gianmarco aveva già presentato a Martina De Ioannon all’epoca in cui era un corteggiatore.

Chi era zia Renata per Gianmarco Steri

Gianmarco ha sempre considerato molto importante per il suo percorso di vita la zia scomparsa qualche settimana fa, tanto da averla voluta inserire nella lettera che ha letto al centro dello studio nel corso della puntata dedicata alla sua scelta. “Abbiamo vinto tutti: io, la mia famiglia e zia Renata”, ha detto il tronista mentre le telecamere inquadravano il volto addolorato della madre alzato verso il cielo. Renata era la donna comparsa in un’esterna organizzata da Gianmarco per Martina all’epoca in cui era corteggiatore. Renata non aveva compreso completamente il senso dell’esterna, ma era apparsa felice di conoscere la donna che sarebbe potuta potenzialmente diventare la nuova fidanzata del nipote. Le cose non sono andate come previsto e Steri, purtroppo, non ha fatto in tempo a far conoscere a Renata la bella Cristina, sua nuova compagna.