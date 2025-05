video suggerito

Uomini e Donne, le parole di Martina De Ioannon a Gianmarco prima della scelta: l’ex tronista preferì Ciro a lui Via Instagram, Martina De Ioannon ha commentato la scelta di Gianmarco Steri a Uomini e Donne, in onda venerdì 30 maggio. In passato, fu lei tronista nel programma e arrivò alla fine del percorso con il ragazzo, che però non scelse preferendo Ciro Solimeno. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

A cura di Elisabetta Murina

Martina De Ioannon ha commentato la scelta di Gianmarco Steri a Uomini e Donne. La puntata va in onda venerdì 30 maggio in prima serata su Canale 5 e il ragazzo deciderà con chi uscire dal programma tra Cristina Ferrara e Nadia Di Diodato. L'ex tronista si è espressa riguardo la decisione finale dell'attuale tronista, in passato suo ex corteggiatore. Ecco cosa ha detto.

Il commento di Martina De Ioannon sulla scelta di Gianmarco Steri

Martina De Ioannon ha risposto via Instagram a una storia pubblicata dalla pagina Dariatvgossip, che ha ricondiviso il momento della sua scelta a Uomini e Donne lo scorso gennaio, durante la quale ha preferito Ciro Solimeno a Gianmarco Steri. "Stasera rivivremo le stesse emozioni?", è la domanda che si è posta la fan del programma. L'ex tronista ha commentato senza rancore, augurando il meglio al ragazzo, che è stata la sua ‘non scelta' alla fine del trono: "Glielo auguro".

Martina De Ioannon non scelse Gianmarco Steri a Uomini e Donne

Alla fine del suo percorso a Uomini e Donne lo scorso gennaio, Martina De Ioannon si trovò a scegliere tra i corteggiatori Ciro Solimeno e Gianmarco Steri. Tra i due, la 27enne preferì il primo, suo attuale fidanzato, con cui convive da alcuni mesi. Tuttavia, la sua decisione non fu apprezzata sui social da molti fan del programma, che fino all'ultimo speravano in un epilogo diverso. De Ioannon però ha sempre chiarito: "Io e Ciro non parleremo mai male di Gianmarco, per me è stato una persona importante a cui voglio bene e questo Ciro lo rispetta, se pensate che facendo così creiate odio, siete fuori strada". Per quanto riguarda il trono di Gianmarco, stando alle anticipazioni, la sua scelta ricadrà sulla corteggiatrice Cristina Ferrara, con cui ha avuto negli ultimi mesi un percorso fatto di alti e bassi.