video suggerito

Martina De Ioannon su Gianmarco Steri: “È stato una persona importante, io e Ciro non parleremo mai male di lui” Sono passati mesi da quanto il trono di Martina De Ioannon si è concluso a Uomini e Donne, ma alcuni fan ancora non digeriscono il fatto che lei non abbia scelto Gianmarco Steri. Il commento dell’ex tronista: “Ciro lo rispetta, se pensate che facendo così creiate odio, siete fuori strada”. Vuoi leggere Fanpage.it senza pubblicità? Abbonati ora

A cura di Sara Leombruno

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Sono passati mesi da quanto il trono di Martina De Ioannon si è concluso a Uomini e Donne. L'ex tronista ha scelto di lasciare il dating-show di Maria De Filippi con Ciro Solimeno, ma non ha mai nascosto di continuare a provare una profonda stima nei confronti di Gianmarco Steri. La sua scelta, però, ancora non è stata digerita da alcuni fan e, rispondendo a un commento di una follower su Tik Tok, la romana ha chiarito la sua posizione nei confronti del uso ex corteggiatore.

Le parole di Martina De Ioannon su Gianmarco Steri

L'ex tronista aveva postato sul suo profilo Tik Tok un video in compagnia del suo fidanzato Ciro, con cui convive da mesi. I due erano in giro, spensierati in motorino, e De Ioannon ha colto l'occasione per postare il momento sui social, corredando il filmato con la didascalia "Io e te". Una follower, però, ha risposto scrivendo: "Gianmarco è il migliore". A quel punto, Martina è intervenuta personalmente: "Perché dovete creare una competizione che non esiste ? Io e Ciro non parleremo mai male di Gianmarco, per me è stato una persona importante a cui voglio bene e questo Ciro lo rispetta, se pensate che facendo così creiate odio, siete fuori strada".

L'ultimo incontro di Martina e Gianmarco

I due, di recente si sono rivisti nello studio di Uomini e Donne. Steri ormai ha un percorso più che avviato con Francesca Polizzi, Cristina Ferrara e Nadia Di Diodato, ma in una delle ultime puntate ha incontrato di nuovo Martina, che è stata invitata in studio insieme al suo attuale fidanzato. I tre si sono salutati serenamente e il romano le ha anche fatto i complimenti per il nuovo taglio di capelli: "Le ho sempre detto che le sarebbe stato bene", le parole. Il clima disteso non fa che confermare quanto ribadito dalla ragazza sui social: tra i due non c'è astio, ma solo affetto e stima reciproca.