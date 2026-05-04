La reazione di De Martino all’auto vandalizzata, sulla fiancata un insulto: “L’importante è lasciare un segno”

L’auto di Stefano De Martino è stata recentemente vandalizzata a Milano. Come ha reagito il conduttore? “L’importante è lasciare un segno”, avrebbe detto sorridendo. E sarebbe stato lui stesso a coprire l’insulto per renderlo illeggibile.

Stefano De Martino ha trovato la sua auto vandalizzata a Milano dopo averla parcheggiata per recarsi a un appuntamento. A farlo sapere il settimanale Nuovo, che aveva condiviso alcuni scatti della fiancata. Il messaggio lasciato al conduttore di Affari Tuoi sembrava impossibile da decifrare, ma a fornire alcuni dettagli è stato il giornalista Riccardo Signoretti, che ha anche spiegato quale è stata la reazione del titolare.

Secondo la ricostruzione, raccontata a La Volta Buona nella puntata del 4 maggio, sarebbe stato lo stesso De Martino ad aver messo mano alla fiancata per "rendere irriconoscibile" la frase, che nelle immagini pubblicate del settimanale è apparsa come una serie di graffi e lettere difficili da decifrare. In realtà, fa sapere, si tratterebbe di un insulto in italiano, precisamente della frase "sei una me**a", che il conduttore avrebbe di sua spontanea volontà coperto per evitare che fosse leggibile. La macchina era regolarmente parcheggiata a Milano, quindi probabilmente il motivo del gesto è legato al fatto che qualcuno lo ha riconosciuto e ha voluto fargli un dispetto.

Ma come ha reagito De Martino? Secondo le indiscrezioni, il conduttore non si sarebbe arrabbiato in alcun modo, anzi, avrebbe ironizzato sull'accaduto. Un testimone ha riferito che le sue parole, sorridendo, sono state: "L'importante è lasciare un segno. Poi se è un graffio o una pennellata, si vedrà". In realtà, non è la prima volta che la sua auto era stata bersaglio di vandali: nel 2021, sempre a Milano, aveva trovato lo specchietto distrutto e lasciato per terra dopo la notte di festeggiamenti per la vittoria dello scudetto dell'Inter. Anche in quell'occasione, aveva reagito con ironia dicendo: "Il mio specchietto evidentemente intralciava i festeggiamenti".