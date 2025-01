Gianmarco Steri in lacrime per Martina a Uomini e Donne: “So che è l’ultimo giorno in cui posso vederla”

video suggerito

Nella puntata del 23 gennaio, è andata in onda la scelta di Martina De Ioannon a Uomini e Donne. La ragazza ha deciso chi continuare a conoscere tra i suoi due corteggiatori, Ciro Solimeno e Gianmarco Steri. Tanta emozione in studio e anche qualche lacrima: la tronista ha avuto la possibilità di trascorrere un'intera giornata coi due pretendenti, per chiarirsi le idee. Particolarmente toccante il momento dell'ultimo saluto tra la romana e Gianmarco, la sua "non scelta", che in studio non è riuscito a trattenere le lacrime: "So che è l'ultimo giorno in cui posso vederla".

Le lacrime di Gianmarco Steri a Uomini e Donne

Martina e Gianmarco hanno passato una giornata insieme a casa di Gianmarco. Il ragazzo vive a Roma, proprio come la tronista, e per la loro ultima esterna ha scelto di presentarle sua sorella gemella e sua zia Renata, che mentre scriviamo ha da poco compiuto 100 anni e che vive con loro. L'anziana ha commosso il pubblico in studio, augurando a tutti: "Ballate, cantate e siate felici". Commentando l'esterna in studio, Gianmarco si è commosso e non è riuscito a trattenere le lacrime: "È stata una giornata particolare perché l'ho vissuta con la mia famiglia, sapevo che era l'ultimo giorno che potevo vederla quindi me la sono vissuta in modo un po' particolare, ma mi ha fatto piacere perché le ho presentato persone importanti, perché per me lei è importante".

Nella parte finale dell'esterna, Gianmarco le ha presentato i suoi amici, che sui social hanno commentato il suo percorso trattandolo come fosse un derby e facendo video divertenti a riguardo: "Già abbiamo scongelato le salsicce per festeggiare, stai uscendo con il Tom Cruise di Centocelle. Sono cinque mesi che gli stiamo dietro. Martina falla finita", ha urlato scherzosamente alla tronista uno di loro. "È stato proprio un percorso che mi porto dentro", gli ha detto Martina poco prima di salutarlo.

Il discorso finale di Martina

Gianmarco è stato il primo a essere chiamato in studio dalla tronista, che gli ha dedicato delle parole piene d'emozione. Martina ha ripercorso i momenti più belli tra loro, sottolineando quanto lui l'avesse colpita fin dall'inizio, dalla loro prima chiacchierata da soli. "Abbiamo fatto tante cose insieme, siamo partiti con il freno io e te, perché tu hai un carattere più tranquillo, più chiuso, questo mi ha portato comunque a volerti conoscere, cosa c'era dietro a questo carattere", le sue parole. Dopo aver pianto la prima volta per lui, ha capito quanto ci tenesse: "Ho rimesso tutto concentrato su di te dopo quel momento, ho scelto di darti più spazio. Abbiamo costruito anche con le discussioni". Poi, la confessione finale:

È la prima volta che un uomo mi ha fatto capire dove sbagliavo, senza aggredirmi. Inizialmente mi sono offesa e ti davo contro, poi, ragionando e riflettendo, mi sono scavata dentro e ho detto: "È un uomo vero, a tutti gli effetti". Mi sento grata e fortunata per essere stata qua e averti ascoltato. Se penso al nostro percorso penso a qualcosa di bello, pulito e speciale. Ho visto una persona che con la sua bontà e i suoi valori ha permesso anche a me di riconoscermi. Mi hai fatta sentire sia donna, che bambina.