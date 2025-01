Gianmarco potrebbe dire no a Martina a Uomini e Donne: “Se tiri la corda, poi si spezza”. La reazione della tronista

video suggerito

La scelta di Martina De Ioannon si avvicina sempre di più a Uomini e Donne e, come visto nella puntata del 10 gennaio, il percorso della romana procede spedito sia con Ciro Solimeno che con Gianmarco Steri. Dopo la decisione di annullare l'esterna con quest'ultimo per avere un chiarimento con Ciro, però, la reazione di Steri non è stata delle migliori: "Se tiri la corda, poi si spezza", ha detto in puntata, dopo aver visto l'uscita della ragazza con il napoletano. Una dichiarazione che non è passata inosservata per Maria De Filippi, che ha fatto notare alla tronista che quanto detto dal corteggiatore fosse degno di attenzione. Ecco cosa è successo.

Perché Gianmarco Steri potrebbe dire no a Martina De Ioannon

Martina ha deciso di annullare la sua esterna con Gianmarco per vedere Ciro, che aveva lasciato lo studio dopo aver visto due baci tra lei e il corteggiatore romano. L'esterna tra lei e il napoletano, però, ha scatenato una reazione non indifferente in Gianmarco Steri. "Mi sto legando, mi manchi", "Io provo dei sentimenti nei tuoi confronti", sono alcune delle frasi che i due si sono scambiati nel corso dell'appuntamento. In studio, Gianmarco ha deciso di esprimere il suo pensiero a Martina: "In tutto il nostro percorso ho sempre cercato di essere comprensivo, abbiamo discusso spesso e abbiamo avuto diverse problematiche, ho sempre cercato di capirti e la volta scorsa ti ho detto che non me ne sarei andato. Però in questo momento la comprensione mi risulta difficile, se tiri la corda si spezza".

La reazione della tronista

Maria De Filippi è intervenuta, facendo notare alla ragazza che, dal modo in cui parla Gianmarco, non è detto che la risposta sia un sì, nel caso in cui fosse la scelta "Non so perché tu non voglia soffermarti, ma ascolta le parole che dice. Se lo scegli, non è detto che sia un sì", ha detto la conduttrice. Decisa la risposta della tronista: "Mi prendo anche il no, davanti a tutti lo dico non c'è problema. Quando arriverà quel momento mi prenderà un no, non faccio una scelta razionale ma solo una scelta dettata dal mio cuore. Mi faccio un piantarello di dieci giorni con mia madre e poi vado avanti, non vivo con questa paura che diciate di no".

