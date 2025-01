video suggerito

Anticipazioni Uomini e Donne: Martina De Ioannon ha fatto la sua scelta Martina De Ioannon ha concluso il suo percorso a Uomini e Donne facendo la sua scelta. Nella puntata registrata lunedì 13 gennaio, la tronista ha comunicato a Ciro Solimeno e Gianmarco Steri, chi tra i due è il ragazzo che porterà fuori dal dating show di Canale5. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Uomini e Donne 2024/2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Martina De Ioannon ha fatto la sua scelta. La tronista romana, dopo quattro mesi nel dating show di Maria De Filippi, ha finalmente deciso con chi lascerà il programma tra il corteggiatore Ciro Solimeno e Gianmarco Steri.

La scelta di Martina De Ioannon

Stando alle anticipazioni diffuse sulla puntata registrata lunedì 13 gennaio, Martina De Ioannon, ex volto di Temptation Island, ha comunicato chi tra Ciro Solimeno e Gianmarco Steri fosse la sua scelta. La 26enne, arrivata nel dating show di Canale 5, aveva messo in chiaro di non cercare una "storiella", ma di volere al suo fianco un partner in grado di capirla: "Mi auguro di trovare una persona che condivida i miei stessi valori, che consideri importante la libertà, che mi faccia perdere il controllo e provare un brivido".

A incarnare questa descrizione è stato Ciro, scelta di Martina De Ioannon. Il ragazzo ha risposto di sì e a fare da sfondo al loro bacio la cascata di petali di rossi.

Leggi anche Michele Longobardi disperato lascia Uomini e Donne dopo la chiamata di Alessandra, la reazione di Veronica e Amal

Il percorso di Martina De Ioannon a Uomini e Donne: lo spoiler sulla scelta

Già prima della notizia sulla scelta, un video diffuso sui canali social ufficiali di Uomini e Donne conteneva un indizio sulle intenzioni di Martina De Ioannon. La tronista romana, infatti, nelle ultime puntate di Uomini e Donne aveva avuto una discussione sia con Ciro che con Gianmarco e quest'ultimo aveva messo in chiaro che – nel caso fosse stato lui la scelta – avrebbe potuto risponderle di no. Il ragazzo aveva sottolineato più volte di preferire una relazione matura, che secondo lui la tronista non sarebbe stato in grado di affrontare. Nel filmato diffuso sulle pagine social della trasmissione, Martina aveva spiegato:

Una persona è più adulta e l'altra è meno. E questo è chiaro, ma comunque i sentimento non sono determinati dall'età. Non ti fai più domande, le risposte sono solo che ci vuoi stare insieme. Non vai a pensare "Ah, però con lui avrai una relazione un po' più immatura". Perché tanto anche la persona adulta può deluderti, come può deluderti quella più immatura.

Parole che lasciavano intendere una preferenza verso Ciro Solimeno.