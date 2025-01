video suggerito

Martina De Ioannon potrebbe aver detto chi sceglierà a Uomini e Donne: il presunto spoiler su Ciro e Gianmarco In un video diffuso sui canali social ufficiali di Uomini e Donne dopo la messa in onda dell'ultima puntata, Martina De Ioannon potrebbe aver dato un indizio importante su chi sceglierà tra Ciro Solimeno e Gianmarco Steri. Le parole della tronista: "Alcune cose sono chiare: una persona è più adulta e l'altra meno adulta. Ma i sentimenti non sono determinati dall'età".

A cura di Sara Leombruno

Manca sempre meno alla scelta di Martina De Ioannon a Uomini e Donne. Il percorso della tronista romana è stato uno dei più seguiti degli ultimi anni, visto il forte legame che ha instaurato sia con Ciro Solimeno che Gianmarco Steri. Domani, 13 gennaio, verrà registrata la puntata in cui si saprà finalmente chi è la sua scelta ma, nel frattempo, l'ex di Temptation Island potrebbe aver fatto uno spoiler su quello che succederà. In un video pubblicato sui canali social ufficiali del dating show di Maria De Filippi dopo la messa in onda dell'ultima puntata, la ragazza ha fatto alcune dichiarazioni che lascerebbero pensare che la sua scelta sia orientata verso Ciro. Ecco perché.

Il presunto spoiler di Martina De Ioannon sulla scelta a Uomini e Donne

Nel corso della puntata di venerdì 10 gennaio, Martina ha avuto un confronto acceso in studio sia con Ciro che con Gianmarco. Quest'ultimo, in particolare, dopo la decisione della ragazza di annullare l'esterna con lui per avere un chiarimento con il napoletano, ha fatto intendere di poterle rispondere no, nel caso in cui fosse la scelta. Diverse volte, inoltre, il romano ha accusato Martina di essere troppo immatura e di preferire una relazione adolescenziale, fatta di litigi e continue discussioni, come quella che secondo lui ha con Ciro.

In un video pubblicato sui profili social ufficiali di Uomini e Donne, Martina ha poi commentato quanto successo in puntata: "Determinate cose sono chiare , una persona è più adulta e l'altra è meno adulta. E questo è chiaro, ma comunque i sentimento non sono determinati dall'età. Non ti fai più domande, le risposte sono solo che ci vuoi stare insieme. Non vai a pensare ‘Ah, però con lui avrai una relazione un po' più immatura'. Perché tanto anche la persona adulta può deluderti, come può deluderti quella più immatura". Il messaggio sembra sottintendere che, almeno nel momento in cui è stato registrato il video, la tronista potesse essere più orientata verso Ciro Solimeno.