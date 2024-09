video suggerito

Chi è Martina De Ioannon, la nuova tronista di Uomini e Donne Martina De Ioannon è una delle nuove troniste di Uomini e Donne. Ha 26 anni, vive a Roma e si è fatta già conoscere dal pubblico grazie alla sua recente partecipazione a Temptation Island, insieme all’ex fidanzato Raul Dumitras. Nel dating show è pronta a cercare l’amore. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Martina De Ioannon è una delle nuove troniste di Uomini e Donne. Ha 26 anni, vive a Roma e si è fatta già conoscere dal pubblico grazie alla sua recente partecipazione a Temptation Island, insieme all'ex fidanzato Raul Dumitras. I due si sono lasciati nel programma e lei, una volta fuori, aveva iniziato una conoscenza con il single Carlo Marini, che però è durata solo poche settimane. Ora è single ed è pronta a cercare un nuovo amore nel dating show di Maria De Filippi. Condividerà il suo percorso con altri tre tronisti: Francesca Sorrentino, Alessio Pecorelli e Michele Longobardi.

Chi è Martina De Ioannon, la nuova tronista di Uomini e Donne

Martina De Ioannon ha 26 anni, vive a Roma e, come si legge sul suo profilo Instagram, lavora presso il Ristorante Da Dante, di proprietà della sua famiglia. Il locale della Capitale è frequentato da diversi personaggi noti, dello spettacolo e non, come Mahmoood, Francesco Totti e tanti altri, che infatti compaiono sull'account social del ristorante.

La storia d’amore con l’ex Raul e la conoscenza con il single Carlo

L'ultima storia d'amore importante di Martina De Ioannon è stata con Raul Dumitras, con cui ha partecipato a Temptation Island nell'edizione estiva. Nel corso dello show, però, la 26enne ha capito di non essere più innamorata di lui e si è avvicinata sempre di più al single Carlo Marini, con cui è uscita dal programma. Una volta fuori, i due sono stati più volte avvistati insieme e hanno provato ad approfondire la loro conoscenza. Tuttavia, il flirt è ben presto arrivato al capolinea. "Abbiamo provato a far funzionare le cose, ma non è andata bene. Tra noi è finita perché non eravamo compatibili", aveva raccontato Martina a proposito della fine della frequentazione. Una volta venuto a sapere che la sua ex sarebbe stata una tronista, Raul ha così commentato: "A questo punto spero che trovi leggerezza".

Raul Dumitras e Carlo Marini

Martina cerca l’amore dopo l’esperienza a Temptation Island

Come aveva raccontato nel suo video di presentazione a Uomini e Donne, Martina De Ioannon è pronta a rimettersi in gioco e a trovare il vero amore. "Ho 26 anni e non cerco una storiella. Mi auguro di trovare una persona che condivida i miei stessi valori, che consideri importante la libertà, che mi faccia perdere il controllo e provare un brivido", aveva raccontato alle telecamere del programma.