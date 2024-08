video suggerito

Chi è Michele Longobardi, il nuovo tronista di Uomini e Donne è un ex corteggiatore di Manuela Carriero È Michele Longobardi il nuovo tronista di Uomini e Donne: 28 anni, originario di Castellammare di Stabia, ha partecipato al dating show nella passata stagione televisiva come corteggiatore di Manuela Carriero. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Michele Longobardi è il tronista scelto per la nuova stagione di Uomini e Donne. Il dating show di Maria De Filippi ha annunciato oggi il ritorno in studio dell'ex corteggiatore di Manuela Carriero. Archiviata la conoscenza con l'ex tronista, si metterà alla prova sulla poltrona rossa con l'obiettivo di trovare il vero amore.

Michele Longobardi è il nuovo tronista di Uomini e Donne

Michele Longobardi è l'ex corteggiatore di Manuela Carriero e nella nuova stagione di Uomini e Donne siederà sul trono per cercare l'amore. Nel video di presentazione per Witty Tv ha raccontato di sé: "Ho 28 anni e vivo a Castellammare di Stabia. Vivo con mio padre e lavoro nella pubblica amministrazione. I miei genitori si sono separati quando avevo 7 anni, è stato un periodo tristissimo, piangevo sempre. Non volevo che accadesse. La mia adolescenza è stata felice. Ero uno scapocchione, andavo sempre in giro con gli amici".

Il giovane ha raccontato di aver sofferto di ansia e attacchi di panico quando aveva 19 anni: "A 19 anni ho iniziato a soffrire di ansia e attacchi di panico. Sono sempre stato un ragazzo sensibile. Mi sono trascurato, pesavo 110 kg, avevo difficoltà a rapportarmi con le persone e quindi anche con le ragazze. È stato un periodo difficile fino ai 24 anni, ma non mi sono mai pianto addosso". Ha così continuato: "È stato un periodo che mi ha tolto tanto ma mi ha dato tantissimo. Mi piace ostentare la mia sicurezza perché mi è costata tanto e ne vado fiero. Mi è rimasta la paura del tempo che scorre". Oggi cerca una ragazza "con cui condividere la mia quotidianità".

La conoscenza con l'ex tronista Manuela Carriero

Michele Longobardi ha corteggiato Manuela Carriero nella passata edizione di Uomini e Donne. La loro conoscenza proseguì fino al punto in cui lui si rese conto che la tronista non era la ragazza adatta a lui. In un'intervista a Fanpage.it raccontò: "Ho iniziato a nutrire dei dubbi dalla seconda esterna in poi, quando ho iniziato a intavolare discorsi più profondi, personali. Vedevo che lei non mi seguiva perché aveva altri modi di pensare. Così ho capito che non eravamo compatibili". Una volta fuori dal programma, non nascose il suo desiderio di tornare in studio in qualità di tronista, e Maria De Filippi lo ha accontentato.