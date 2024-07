video suggerito

Martina De Ioannon e Carlo Marini di Temptation insieme in un locale: il video mano nella mano Martina De Ioannon e Raul Dumitras si sono definitivamente lasciati dopo Temptation Island. A distanza di un mese dalla fine del programma, lei non rinnega le scelte fatte, ed è stata beccata insieme a Carlo Marini in un locale.

A cura di Ilaria Costabile

Dopo la fine di Temptation Island, a distanza di un mese dal termine delle registrazioni e anche del resoconto che, come in ogni edizione, tocca i protagonisti che raccontano come hanno vissuto il mese dopo l'ultimo falò di confronto. Ed ecco, quindi, che Martina De Ioannon, ex fidanzata di Raul Dumitras, è stata beccata in compagnia del tentatore Carlo Marini, mentre mano nella mano camminano in un locale della provincia di Napoli.

Martina e Carlo insieme in un locale

Il video è comparso su Tiktok e si legge il commento: "Quando sei al Kami e incontri Martina e Carlo", con tanto di emoji di un clown ad accompagnare il breve momento ripreso da un utente di TikTok e subito pubblicato sui social. I due si muovono tra la folla, tenendosi per mano, probabilmente per non perdersi nel corso della serata. D'altra parte, proprio la 26enne aveva pubblicato alcune storie sul suo profilo Instagram in cui era evidente che fosse con altri due tentatori del programma, ovvero Luca Scognamiglio e Fabio Spinelli. Poco dopo, anche un altro scatto che inquadra, invece, l'amica Alessia Pascarella, ex fidanzata di Lino Giuliano. Nel frattempo, anche Carlo, aveva pubblicato una foto con i suoi compagni d'avventura, ma entrambi hanno evitato di pubblicare scatti in cui apparissero insieme. Eppure, sembrerebbe che i due continuino a mantenere un rapporto, anche dopo la fine del programma, cosa che Martina non ha mai negato di voler fare.

Martina De Ioannon non ha sentito la mancanza di Raul

Quello tra Martina De Ioannon e Raul Dumitras è stato, senza dubbio, uno dei falò di confronto più attesi, poiché entrambi si sono messi in gioco manifestando ognuno le proprie istanze in merito al loro rapporto di coppia. La 26enne, durante l'ultimo incontro all'Is Morus Relais con il fidanzato, aveva sottolineato come certi suoi atteggiamenti fossero diventati intollerabili e come avesse capito di non provare più gli stessi sentimenti per lui. Raul, invece, pur dicendosi ancora innamorato, non ha trovato giusto il comportamento che la sua fidanzata ha avuto nei confronti del single Carlo, per il quale lei non ha mai nascosto un interesse. Durante la chiacchierata finale con Filippo Bisciglia, ad un mese dalla fine dello show, Martina aveva detto: "Raul non mi è mancato".