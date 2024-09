video suggerito

Martina De Ioannon sul trono di Uomini e Donne, Carlo Marini reagisce e spiega i motivi della rottura A poche ore dall'annuncio di Martina De Ioannon come nuova tronista di Uomini e Donne arriva il commento di Carlo Marini, il tentatore con cui aveva stretto un legame a Temptation Island.

A cura di Sara Leombruno

Durante la seconda registrazione di Uomini e Donne, Martina De Ioannon è stata presentata come nuova tronista. Su Instagram Carlo Marini, il tentatore con cui aveva creato un'intesa a Temptation Island e che aveva frequentato per un breve periodo dopo la fine del reality, si è espresso sul nuovo percorso che la romana sta per intraprendere. "Ci abbiamo provato ma usciti da lì vivi in una bolla, non sai fino a che punto quella roba possa funzionare o meno. Te la vivi e io me la sono vissuta con tutto me stesso", ha esordito il 28enne marchigiano in una diretta con Simone Dell'Agnello, anche lui ex tentatore. "Poi sono state fatte delle scelte e qualcuno ha scelto altro, va bene così. Una cosa voglio dire, però. Non parlerò mai male di nessuno perché va bene così, ci sta", ha aggiunto.

Martina e Carlo erano stati avvistati insieme in più occasioni dopo la fine del programma condotto da Filippo Bisciglia, a conferma del fatto che la relazione tra De Ioannon e Raul Dumitras, suo ex fidanzato, fosse ormai solo un lontano ricordo. Poi, però, i due avevano smesso di seguirsi su Instagram, facendo intendere che qualcosa fosse andato storto. "Comunque, la cosa bella che rimane è il fatto che ci siamo visti, che ci sentiamo tutti i giorni e che si siano creati rapporti veri", ha ribattuto Simone Dell'Agnello durante la diretta. La risposta di Marini, a quel punto, è stata chiara:

La vita è fatta di rapporti, persone. Ed è fatta di umanità, è questo quello che ti rimane. Puoi anche fare un programma televisivo ma se lo vivi come te stesso, come deve essere, allora è un'esperienza che rimane.

Le parole di Martina De Ioannon su Carlo Marini nel video di presentazione

Nel suo video di presentazione ufficiale come tronista a Uomini e Donne, Martina De Ioannon ha parlato della sua frequentazione con Carlo Marini: "Mi auguro di trovare una persona che abbia i miei stessi valori, soprattutto quello della libertà", ha esordito la giovane, facendo poi riferimento alla fine della sua storia con l'ex Raul Dumitras: "A Temptation ho capito di non amarlo più", ha confessato. Poi, ha parlato di Marini:

Nella trasmissione è nata un'intesa con il single Carlo, così ho deciso di vivermela, perché sono molto onesta. Una volta fuori dal programma ci siamo visti e scritti. Abbiamo provato a far funzionare le cose, ma non è andata bene. Tra noi è finita perché non eravamo compatibili.

Continua il silenzio di Raul Dumitras

Dopo l'annuncio come tronista, molti si aspettavano un commento anche da parte di Raul Dumitras, l'ex di De Ioannon. Invece, coerentemente a quanto fatto a partire dalla fine di Temptation Island, il romano ha scelto di restare in silenzio. L'ultimo contatto tra i due, che stavano insieme da 10 mesi ma avevano già avuto una relazione in passato, è stato proprio al falò di confronto. Dopo, come spiegato da Raul alla redazione del programma, non si sono mai più sentiti. Il ragazzo sembra aver messo un punto definito alla loro storia e su Instagram mostra di essere del tutto sereno, a Milano, in compagnia di alcuni suoi amici.