Scontro tra Gianmarco Steri e Cristina Ferrara: "Sei superficiale, non sei empatico. Non mi hai dato nulla" Gianmarco Steri e Cristina Ferrara hanno un duro scontro nello studio di Uomini e Donne. Lei non si è presentata all'ultima esterna, scatenando il fastidio del corteggiatore.

A cura di Ilaria Costabile

Nella puntata di Uomini e Donne di mercoledì 2 aprile, si è consumato uno scontro piuttosto acceso tra Gianmarco Steri e Cristina Ferrara. Il tronista era particolarmente infastidito dal fatto che la corteggiatrice non si fosse presentata nella precedente esterna. Il ragazzo si era diretto in aeroporto per fermare Francesca, altra ragazza con cui sta portando avanti il percorso di conoscenza, perciò aveva organizzato un incontro per parlare con Cristina di quanto accaduto, ma lei non gliel'ha permesso.

Il tronista infastidito da Cristina

"Intanto non capisco perché sei qui" è così che esordisce, anche piuttosto infastidito, Gianmarco Steri, rivolgendosi a Cristina Ferrara seduta di fronte a lui nello studio del dating show condotto da Maria De Filippi. La ragazza prende subito la parola dicendo:" Allora non fare l'inca***to, perché quella che dovrebbe essere inca***ta davvero sono io. Sono qui perché il confronto lo voglio e lo cerco. Sono stata di m***a". E il tronista, ancora più infastidito risponde:

Perché le altre non stanno male? Solo tu stai male? Io organizzo un'esterna e tu non ci vieni. Ti interessa stare con me o no?"

Cristina ribatte, anche piuttosto offesa chiedendo a Gianmarco: "Perché con lei (Francesca, ndr) fai tutto tu e con te devo fare tutto io?". E lui risponde: "Ascoltami, io ho cominciato questo percorso con te, Francesca e Nadia e lo sto portando avanti perché tutte e tre mi avete trasmesso qualcosa di diverso e c'è stato anche un bacio con te".

Le dure parole di Cristina a Gianmarco

Cristina, quindi, non esita a mostrare le sue perplessità nei confronti di un atteggiamento adottato da Steri già nel corso di queste settimane di conoscenza, nelle quali non si è sentita valorizzata come avrebbe voluto:

Se mi avessi lasciato tre settimane a casa non avrei detto niente, perché capisco che devi stare anche con altre persone. È il fatto che tu non abbia dato valore a me, al bacio e a nulla di quello che abbiamo vissuto che mi dà fastidio.

Il tronista, però, ha le idee ben chiare e quindi spiega di aver deciso di non aprirsi con nessuna delle tre corteggiatrici, perché sarà un qualcosa che avverrà in maniera naturale e sarà l'elemento che gli consentirà di capire qualcosa in più:

Non ho costruito nulla di emotivo per un motivo: a un certo punto arriverà un momento dove, con qualcuna di voi o con tutte e tre, riuscirò ad aprirmi e a raccontarmi. Per quanto mi riguarda, quello è molto più intimo che darsi un bacio. Siamo qui per conoscerci, non solo per darci due baci. Ho organizzato un'esterna per potermi raccontare e farti capire che ci sta anche altro e non ti sei neanche presentata. Lo sai che cosa vuol dire questo? Menefreghismo.

Cristina, piuttosto delusa, controbatte dicendo: "Sei superficiale, non sei empatico. Non mi hai dato nulla e dimostrato nulla" e va via dallo studio in lacrime.