video suggerito

Chi è Alessio Pecorelli, il nuovo tronista di Uomini e Donne Alessio Pecorelli è uno dei nuovi tronisti di Uomini e Donne. Ha 31 anni, viene da Santa Marinella ed è un imprenditore nel settore della ristorazione. Molto legato alla famiglia, in particolar modo a sua madre, vuole trovare l’amore vero e costruire una famiglia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Sara Leombruno

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Alessio Pecorelli è uno dei quattro nuovi tronisti di Uomini e Donne, insieme a Michele Longobardi, Martina De Ioannon e Francesca Sorrentino. Ha 31 anni, viene da Santa Marinella ed è un imprenditore nel settore della ristorazione. Nel video di presentazione ufficiale da tronista, il ragazzo ha dichiarato di star cercando l'amore vero, con l'obiettivo di costruire una famiglia.

Chi è Alessio Pecorelli, imprenditore e tronista di Uomini e Donne

Alessio Pecorello ha 31 anni, è un imprenditore nel settore della ristorazione da quando ne ha 22. Originario di Santa Marinella, nel video di presentazione spiega di vivere da solo. Il giovane parla anche del suo background: "Sono un ex militare ho sempre lavorato. Tutto quello che ho me lo sono sempre creato da solo anche grazie a un piccolo aiuto dei miei genitori". Su Instagram, il cui profilo è alessio_peco, condivide numerosi scatti di sé al lavoro e della sua vita di tutti i giorni, tra i quali si evince anche la sua passione per lo sport. In particolare per il pugilato, K1 e MMA (arti marziali miste), che pratica da diversi anni.

Il legame con la sua famiglia di origine

Alessio è single da due anni e mezzo, in passato ha avuto una relazione molto importante ma purtroppo non è andata. Da quel momento ha avuto tante frequentazioni ma senza mai riuscire a legarsi davvero: "Da questa esperienza mi auguro di provare cose forti che ormai non sento più da tanto tempo e poi non si sa mai, io amo i bambini, magari esco da qui padre". Si descrive come una persona molto estroversa e scherzosa ma è meglio evitarlo "nelle sue giornate no": "Quando litigo dico anche cose che non penso, se capisco che ho sbagliato so chiedere scusa. Non sono una persona che si accontenta e quando mi pongo un obiettivo ne cerco subito un altro. Una frase che cito sempre è ‘sono nato leader e leader morirò".

Leggi anche Chi è Francesca Sorrentino, la nuova tronista di Uomini e Donne

Alessio Pecorelli e suo fratello Matteo

Alessio è single da due anni e mezzo e sogna di costruire una famiglia

Per lui la famiglia è sacra, ed è molto legato a sua madre: "Mi aiuta a tenere la contabilità al ristorante e mi dà una grandissima mano. Mio padre ha un'officina a Civitavecchia e mio fratello fa l'ingegnere a Milano. Per me mio fratello è tutta la mia vita". Racconta di essere stato una "testa calda" in passato e ricorda un momento non semplice nella sua vita: "Purtroppo l'anno scorso sono venute a mancare tre persone fondamentali nella mia vita: i miei due nonni e mio zio, nell'arco di tre mesi gli ho persi tutti e tre. È stato un anno un po' particolare per me e per tutta la mia famiglia". Da piccolo si è sentito spesso insicuro ma con il tempo è riuscito a prendersi le sue rivincite: "Adesso sono molto sicuro di me stesso e mi sento una persona molto determinata".