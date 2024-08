Alessio è il nuovo tronista di Uomini e Donne 2024/2025

video suggerito

Alessio è il nuovo tronista di Uomini e Donne: 31 anni, abita a Santa Marinella e non ha esperienze pregresse nel dating show condotto da Maria De Filippi.

Alessio è il nuovo tronista di Uomini e Donne. Un video di presentazione pubblicato su Witty Tv mostra uno dei nuovi volti del dating show condotto da Maria De Filippi, in onda nel pomeriggio su Canale 5. Il ragazzo, 31 enne di Santa Marinella, non ha avuto esperienze pregresse nella trasmissione. Oltre a lui, a sedere sulla poltrona Rossa del programma, anche Michele Longobardi, ex corteggiatore di Manuela Carriero.

Il video di presentazione di Alessio

A fare da sfondo al video di presentazione di Alessio c'è una cucina. La scelta non è casuale: "Mi chiamo Alessio e ho 31 anni. Sono un imprenditore nel settore della ristorazione da quando ne ho 22. Sono di Santa Marinella e vivo da solo". Il giovane spiega quale è il suo background: "Sono un ex militare ho sempre lavorato. Tutto quello che ho me lo sono sempre creato da solo anche grazie a un piccolo aiuto dei miei genitori".

Che cosa cerca Alessio a Uomini e Donne

"Sono due anni e mezzo che sono single. Ho avuto una relazione molto importante ma purtroppo non è andata. Da quel momento ho avuto tante frequentazioni ma non sono riuscito a legarmi – spiega Alessio – Da questa esperienza mi auguro di provare cose forti che ormai non sento più da tanto tempo e poi non si sa mai, io amo i bambini, magari esco da qui padre". Alessio è uno sportivo, da alcuni anni pratica pugilato, K1 e MMA (arti marziali miste). Si descrive come una persona molto estroversa e scherzosa ma è meglio evitarlo "nelle sue giornate no": "Quando litigo dico anche cose che non penso, se capisco che ho sbagliato so chiedere scusa. Non sono una persona che si accontenta e quando mi pongo un obiettivo ne cerco subito un altro. Una frase che cito sempre è ‘sono nato leader e leader morirò'". Per lui la famiglia è sacra, ed è molto legato a sua madre: "Mi aiuta a tenere la contabilità al ristorante e mi dà una grandissima mano. Mio padre ha un'officina a Civitavecchia e mio fratello fa l'ingegnere a Milano. Per me mio fratello è tutta la mia vita". Racconta di essere stato una "testa calda" in passato e ricorda un momento non semplice nella sua vita: "Purtroppo l'anno scorso sono venute a mancare tre persone fondamentali nella mia vita: i miei due nonni e mio zio, nell'arco di tre mesi gli ho persi tutti e tre. È stato un anno un po' particolare per me e per tutta la mia famiglia". Da piccolo si è sentito spesso insicuro ma con il tempo è riuscito a prendersi le sue rivincite: "Adesso sono molto sicuro di me stesso e mi sento una persona molto determinata".