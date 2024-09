video suggerito

Chi è Francesca Sorrentino, la nuova tronista di Uomini e Donne Francesca Sorrentino è una delle nuove troniste di Uomini e Donne. Ha 23 anni, vive a Giuliano (Frosinone) e lavora come tecnico della riabilitazione psichiatrica. Nel 2023 ha partecipato a Temptation Island con il fidanzato Manuel Maura. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Uomini e Donne 2024/2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Francesca Sorrentino è una delle nuove troniste di Uomini e Donne. Ha 23 anni, vive a Giuliano (Frosinone) e lavora come tecnico della riabilitazione psichiatrica. Nel 2023 ha partecipato a Temptation Island con il fidanzato Manuel Maura. I due sono usciti separati dal programma, ma hanno poi deciso di dare una seconda opportunità al loro amore, ancora una volta non duratura. L'ultima rottura risale infatti a luglio di quest'anno. Ora Francesca è pronta a mettersi alla prova nel dating show di Maria De Filippi, insieme ad altri tre tronisti: Martina De Ioannon, Michele Longobardi e Alessio Pecorelli.

Chi è Francesca Sorrentino, la nuova tronista di Uomini e Donne

Stando a quanto si legge sui suoi social, Francesca Sorrentino ha 23 anni e vive a Giuliano, in provincia di Frosinone. Nel 2022 si è laureata come tecnico della riabilitazione psichiatrica presso l'Università dell'Aquila. Sui suoi social, condivide numerosi scatti di sè e della sua vita quotidiana. Nel 2023 è stata una delle protagoniste di Temptation Island, programma in onda nei mesi estivi su Canale 5 e condotto da Filippo Bisciglia.

La storia con l’ex fidanzato Manuel Maura

L'ultima storia d'amore importante di Francesca Sorrentino, durata più di tre anni, è stata con Manuel Maura. I due hanno partecipato a Temptation Island per mettere alla prova i loro sentimenti, ma alla fine del percorso sono usciti separati dal programma. Qualche mese più tardi, però, hanno deciso di dare una seconda possibilità al loro legame e sono tornati a essere una coppia. Un ritorno di fiamma che è durato solo qualche mese: a luglio hanno annunciato la rottura, precisando che non sono state coinvolte terze persone e non ci sono stati tradimenti. Riguardo al percorso come tronista di Francesca, Manuel Maura non esclude di poter scendere nel parterre come corteggiatore.

Leggi anche Chi è Martina De Ioannon, la nuova tronista di Uomini e Donne

Francesca Sorrentino cerca un amore come quello dei suoi genitori

Francesca Sorrentino partecipa a Uomini e Donne con le idee chiare sull'amore, dopo le recenti esperienze. Il suo modello di rifermento sono i genitori, insieme da più di 25 anni e innamorati come se il tempo non fosse mai trascorso:

Mi auguro di trovare un amore come quello dei miei genitori che stanno insieme da più di 25 anni e si amano come il primo giorno. Sono l’ideale dell’amore. Si amano, partono per il weekend, mio padre è ancora geloso di mia madre. Anch’io sono così, un po’ gelosa e possessiva e non è facile trovare chi accetta questo lato del mio carattere.

Stando alle prime anticipazioni del suo trono, però, Francesca non si sentirebbe a suo agio davanti alle telecamere, notando una certa differenza con gli altri tronisti, che vede invece sicuri di loro stessi. La ragazza sarebbe scoppiata a piangere e Maria De Filippi l'avrebbe invitata a prendersi il tempo necessario per questo percorso.