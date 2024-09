video suggerito

Manuel Maura su Francesca Sorrentino a Uomini e Donne: "Andrò a corteggiarla a una sola condizione" A pochi giorni dalla messa in onda del trono di Francesca Sorrentino a Uomini e Donne 2024/2025, il suo ex Manuel Maura ha ammesso di non escludere la possibilità di scendere a corteggiare la sua ex, con cui partecipò a Temptation Island: "Può succedere di tutto".

A cura di Sara Leombruno

Lunedì 23 settembre inizierà la nuova stagione di Uomini e Donne. Sul trono è atteso il ritorno di Francesca Sorrentino, che dopo l'esperienza a Temptation Island con Manuel Maura aveva scelto, lo scorso anno, di non accettare l'invito di Maria De Filippi proprio perché ancora troppo coinvolta nella storia con il romano. Dopo il confronto in studio risalente allo scorso settembre 2023, i due scelsero di tornare insieme ma la storia finì in malo modo anche in quell'occasione. Adesso Maura, intervistato da Giada De Miceli per il programma radiofonico "Non succederà più", ha confessato di non escludere una sua partecipazione al programma in veste di corteggiatore della sua ex.

Manuel Maura corteggerà Francesca Sorrentino?

Il 21 settembre è uscita l'intervista che Manuel Maura ha concesso a De Miceli e tra gli argomenti trattati c'è stato proprio il trono di Francesca Sorrentino. Il ragazzo ha ammesso di non aver proprio esultato quando ha scoperto che la sua ex sarebbe diventata la nuova tronista dell'edizione 2024/2025: "Non salto di felicità e non so perché ha accettato di farlo, forse per voltare pagina in amore", ha dichiarato. Manuel ha ammesso di non considerare remota l'ipotesi di scendere a corteggiare la sua ex, ma lo farà solo se capirà realmente di non poter stare senza di lei.

Le altre volte quando ci siamo lasciati ho sempre detto basta, ma poi tornavamo insieme, ora per esperienza ti dico che non lo so cosa può succedere. Se andrei a corteggiarla in tv? Non lo escludo perché nella vita potrebbe succedere di tutto. Se mi rendo conto che non posso stare senza Francesca, sicuramente andrò a riprendermela, non mi farò problemi.

Perché Manuel Maura e Francesca Sorrentino si sono lasciati

Successivamente, il romano ha spiegato i motivi che li hanno spinti a rompere: "Tra noi c'è stato un bel ritorno di fiamma a dicembre, ci siamo fidanzati. La rottura c'è stata per problemi caratteriali e per cose passate che non abbiamo superato". Il ragazzo ha smentito le voci secondo cui i due avrebbero continuato a sentirsi anche dopo l'annuncio di Sorrentino sul trono. Così come, a detta di Maura, i rumors su un suo ipotetico tradimento alla base dell'ultima separazione sarebbero del tutto infondati: "L'amore non svanisce da un giorno all'altro, lei è una persona che rimarrà sempre nel mio cuore", ha concluso Manuel. Qualche mese fa, i due erano stati ospiti di Silvia Toffanin a Verissimo proprio per parlare del loro amore: "Grazie per esserci stata nei momenti bui – aveva detto un commosso Manuel alla sua allora fidanzata – amo il tuo altruismo e la tua brillantezza".