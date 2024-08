Francesca Sorrentino sul trono, la reazione dell’ex Manuel Maura tradisce il suo fastidio

video suggerito

L’ha lasciata nuovamente di recente – come a lungo era accaduto prima della partecipazione a Temptation Island – ma adesso che Francesca Sorrentino è pronta a voltare pagina, l’ex fidanzato Manuel Maura sembra prenderla male. Risale a ieri la notizia relativa al trono di Francesca che ha accettato la proposta di Uomini e Donne di sedere sul trono della trasmissione. A meno di 24 ore da quel momento, Manuel lascia trapelare un certo fastidio nella Instagram story utilizzata per chiarire la sua opinione circa questo inaspettato colpo di scena.

Manuel Maura: “La vita ci riserva grandi sorprese”

“Ogni giorno la vita ci riserva grandi sorprese…”, ha scritto Manuel sul suo profilo Instagram. L’uomo non ha fatto il nome della ex compagna ma è evidente che la story faccia riferimento proprio al trono di Francesca. Quella di Manuel, inoltre, sembra essere una velata allusione. Quali sono i motivi di tanto stupore? La redazione del dating show condotto da Maria De Filippi non ha mai nascosto un certo interesse nei confronti di Sorrentino. A che cosa allude Manuel, quindi, quando parla di una svolta inaspettata?

Perché Francesca Sorrentino ha accettato il trono di Uomini e Donne

Già lo scorso anno, una volta uscita da Temptation Island da single, Francesca aveva ottenuto una specie di proposta da parte di Maria De Filippi che aveva chiarito di non averle offerto ufficialmente il trono perché convinta che la donna fosse ancora innamorata dell’ex compagno. Francesca si era detta d’accordo e aveva confermato di non essere ancora pronta a lasciarsi quella storia alle spalle e guardare avanti. A distanza di qualche mese da quel momento, Manuel era tornato da lei e l’aveva convinta a tornare insieme e a concedere al loro legame l’ennesima opportunità. Ma anche quella, com’è ormai noto, non è servita ai due a restare insieme. Oggi, a distanza di qualche mese da quel momento, la giovane so è detta pronta a voltare definitivamente pagina. “Da oggi metterò me stessa al primo posto”, ha chiarito nel suo video di presentazione.