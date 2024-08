video suggerito

Francesca Sorrentino, ex di Tempotation Island, è la nuova tronista di Uomini e Donne 2024/2025 Francesca Sorrentino, ex protagonista di Temptation Island, è la nuova tronista di Uomini e Donne 2024/2025. Terminata la storia d’amore con Manuel Maura, è pronta a rimettersi in gioco passando per il dating show condotto da Maria De Filippi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Stefania Rocco

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Uomini e Donne 2024/2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Francesca Sorrentino è la nuova tronista di Uomini e Donne. Un video di presentazione pubblicato su Witty Tv ha chiarito che sarebbe stata proprio la ex protagonista di Temptation Island a occupare l’ambita poltrona rossa messa a disposizione dal dating show condotto da Maria De Filippi nel primo pomeriggio di Canale5. Già lo scorso anno, De Filippi e la sua redazione avevano dimostrato una certo interesse nei confronti di Francesca ma la giovane aveva fatto sapere di non essere certa di accettare un eventuale trono perché ancora sentimentalmente legata all’ex compagno Manuel Maura. Nel corso dell’ultimo anno, i due sono tornati insieme per poi lasciarsi nuovamente. Oggi la studentessa ha deciso di voltare pagina, ormai pronta a rimettersi in gioco.

Il video di presentazione di Francesca Sorrentino

Il filmato di presentazione di Francesca si apre con un breve riepilogo di quanto accaduto durante la sua edizione di Temptation Island: dal legame con Manuel ai continui colpi di testa dell’ex che più volte, a ridosso dell’estate, l’aveva lasciata per poi chiederle di tornare insieme in autunno. “Sono single dai primi di giugno. Esco da una relazione durata tre anni e mezzo che è stata sotto gli occhi di tutti. Ci ho voluto riprovare ma le cose non sono andate. Ho capito che non voglio più mettermi al secondo posto”, si è raccontata di fronte alle telecamere del programma.

Che cosa cerca Francesca Sorrentino a Uomini e Donne

A Uomini e Donne, Francesca cerca una storia d’amore importante: “Mi auguro di trovare un amore come quello dei miei genitori che stanno insieme da più di 25 anni e si amano come il primo giorno. Sono l’ideale dell’amore. Si amano, partono per il weekend, mio padre è ancora geloso di mia madre. Anch’io sono così, un po’ gelosa e possessiva e non è facile trovare chi accetta questo lato del mio carattere”.