Chi sono Francesca e Manuel, coppia a Temptation Island 2023 Francesca Sorrentino e Manuel Maura partecipano a Temptation Island 2023: lei ha 23 anni, lui 30 e sono entrambi di Roma. Dopo la convivenza, si ritrovano in una fase transitoria della loro storia: è stata lei a chiamare la redazione per partecipare al programma in coppia con il fidanzato.

Manuel Maura e Francesca Sorrentino partecipano a Temptation Island 2023: sono tra le sette coppie che hanno deciso di mettere alla prova i loro sentimenti entrando nel villaggio delle tentazioni. Lei ha 23 anni, lui 30 e sono entrambi di Roma. Dopo un anno di convivenza, sembrerebbero essere ai ferri corti: Francesca alla redazione ha raccontato di essere stata lasciata dal fidanzato già diverse volte. Con il programma vorrebbe definire chiaramente i loro sentimenti.

Chi è Manuel Maura

Manuel Maura ha 30 anni ed è un agente di commercio che lavora nel settore farmaceutico. Dal suo profilo Instagram, attualmente privato, scopriamo che è un appassionato di sport e vive a Roma. Negli ultimi anni si è allontanato diverse volte dalla fidanzata Francesca, dubbioso dei suoi sentimenti: nel villaggio delle tentazioni capirà cosa prova realmente per lei.

Chi è Francesca Sorrentino

Francesca Sorrentino ha 23 anni ed è un tecnico della riabilitazione psichiatrica all'Università dell'Aquila. Vive a Giuliano di Roma, stando a quanto si legge sul profilo Facebook, ed è fidanzata con Manuel da più di due anni e vorrebbe più certezze dalla sua relazione: dopo essere stata lasciata diverse volte, ha bisogno di conoscere i reali sentimenti del fidanzato. Altrimenti sarebbe pronta a mettere un punto alla storia. Anche lei, come il fidanzato, ha il profilo privato su Instagram.

La storia d'amore tra Manuel e Francesca

Manuel Maura e Francesca Sorrentino hanno vissuto insieme per un anno e attualmente sono in una fase transitoria della loro storia. Sono fidanzati da due anni e quattro mesi ma la loro relazione è stata segnata da numerose rotture, tutte volute da lui. "Ho scritto io a Temptation Island perché Manuel ogni due per tre mi lascia e dopo un mesetto è lui che ritorna. Da quando siamo insieme mi ha lasciato circa cinque volte", le parole di lei nel video di presentazione al programma.

Perché Manuel e Francesca partecipano a Temptation Island

Francesca Sorrentino ha voluto che partecipassero insieme al programma. "Sono esausta, vorrei che Manuel avesse chiaro ciò che vuole, se stare con me o no" ha raccontato la 23enne che non è più disposta a perdonare i continui allontanamenti del fidanzato. Quest'ultimo nel villaggio delle tentazioni metterà a dura prova i suoi sentimenti e capirà se è davvero innamorato di Francesca.