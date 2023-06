Temptation Island, Francesca scopre il piano di Manuel e piange: “Mi fa male, non riesco a lasciarlo” A Temptation Island 2023, Francesca ha scoperto che il fidanzato Manuel, ogni volta che la lasciava, si avvicinava ad altre donne. Poi, il piano per lasciarla in diretta TV.

A cura di Daniela Seclì

La prima puntata di Temptation Island 2023, si è rivelata particolarmente dura per Francesca, che partecipa al programma insieme al fidanzato Manuel. Stanno insieme da due anni e mezzo, ma ci sono stati continui tira e molla. Lui l'ha lasciata per cinque volte e ogni volta che andava via, incontrava altre donne. Rivelazione fatta nel corso del programma. Ma non è finita qui.

Le rivelazioni di Manuel sulla relazione con Francesca

Al falò, Francesca ha visto un video che riguardava il suo fidanzato Manuel. L'uomo confidava agli altri fidanzati: "La lascio e poi me la vado a riprendere, però non me la vorrei mai riprendere perché poi io la lascio perché dico "basta, mi sono rotto il c***o". Però, poi mi scatta che…mi manca. Ho paura che qualcuno se la prenda per poi fare le cose che faceva con me". E ha aggiunto: "Quando penso a un futuro, penso ‘Ma io riesco a stare una vita con lei? Ce la faccio?' Ecco perché non sono sicuro". Inoltre, ha detto una frase molto importante:

Se stessimo a Ceccano e facessi un'altra ca***ta, lei mi perdonerebbe perché vuole stare con me. Qua, se ti capita di farla, poi ovviamente è difficile perché lo sa tutta Italia e allora riesci a prendere questa decisione.

Francesca ha esclamato: "Ho capito perché siamo venuti qua, ora ho la risposta. È stupido, mi ha portato qui perché pensa che se fa qualcosa e la vede tutta Italia, non lo perdono. Non pensa che passa per co**one? Dall'altra parte c'è una persona a cui dovresti portare rispetto, che ti vuole bene e a cui tu dovresti volere bene". Dunque, ritiene che Manuel abbia portato la loro relazione in tv, perché lei lo lasci e non torni più indietro.

Le lacrime di Francesca

Francesca, tornata al villaggio, è scoppiata a piangere esprimendo tutto il suo malessere: "So che sarebbe per me giustissimo lasciarlo perdere, ma non ho la forza. Io non voglio fare la vita della cornuta, non lo accetterei mai. Però quando parlo con gli altri mi dicono: "Tu tanto dopo quello che hai scoperto, è normale che esci di qua senza di lui". Penso di sì, poi mi dico: "Ma ce la faccio?". Può succedere che mi dica due, tre frasi al falò e io ci torno insieme. Mi conosco". E, tra le lacrime, ha continuato: