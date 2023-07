Temptation Island, Francesca stanca di Manuel: “Mi lascia e riprende perché sa di dover fare figli?” Il rapporto tra Francesca e Manuel è sempre più in crisi. Lei sta prendendo nuove consapevolezze e dopo aver visto dei video in cui il suo fidanzato ha detto cose piuttosto forti, si dice stanca di stargli accanto.

A cura di Ilaria Costabile

La seconda puntata di Temptation Island offre nuovi spunti alle coppie per capire se la loro storia d'amore è destinata a finire per sempre o a continuare. Durante il falò dedicato alle fidanzate è Francesca che si trova a guardare i video del suo fidanzato Manuel che, ancora una volta, dice delle cose sul suo conto che l'hanno ferita e non poco.

Manuel e l'abitudine di lasciare Francesca

Manuel e Francesca in due anni e mezzo di relazione, hanno già interrotto la loro storia cinque volte, sempre per volere di lui, che spiega ad alcune delle tentatrici di aver innescato un meccanismo del quale non riesce a liberarsi:

Lei ha sto carattere che è permalosa, gelosa, si intigna. Poi se non chiarisce, lei tira fuori l’ira. Un giorno forse vorrò dei figli, lei è altruista, sarebbe una buona madre. Però quando sto in questi momenti me ne devo andare, devo stare da solo, perché la sopporto più, la voglia di evadere e di riprendere in mano la mia vita ce l’ho. Però mi prende questo meccanismo stupido, che la lascio poi dopo qualche mese me la vado a riprendere. Ma perché ho questa esigenza? Forse non sono pronto.

Francesca, nell'ascoltare le parole del suo fidanzato, non riesce a trattenere le lacrime per la delusione: "Chissà perché mi scatta l’ira, eh povera pazza. Io non so se voglio più stare con una persona così, sono stanca di queste mancanze di rispetto, lui è questo, gli piace questo, ballare, fare le sviscidate. Dopo che ho visto il primo pinnettu me ne sarei andata, ma visto che non sono così svincolata da lui sto resistendo".

Francesca sempre più delusa da Manuel

Filippo, però, ha un nuovo video per Francesca che lo guarda ancora più attonita. Manuel, parlando con un'altra delle tentatrici, non esita ad usare parole forti sulle modalità con cui decideva di riconquistare la sua fiducia:

Non ero convinto tanto di starci, il carattere non mi piaceva. Mi era preso un po’ il pallino con una con cui mi vedevo prima, era solo una cosa sessuale. Poi però lasciavo la porta aperta anche se non me ne fregava niente, quindi ci tornavo insieme e poi scoppiavo di nuovo

Francesca è ferita e guardando Filippo, si lascia andare ad un ulteriore sfogo: "La cosa più grave che lui ha detto è anche se non me ne frega niente io lascio la porta aperta. Ma stai fuori? La lasci perché? Perché un giorno pensi di dover fare figli e allora mi tieni lì buona? Sono io che lo devo lasciare".