Francesca Sorrentino sulle foto di Manuel Maura con un'altra ragazza: "Sotto shock per il porcaio" Francesca Sorrentino commenta le foto di Manuel Maura con un'altra ragazza diffuse da Alessandro Rosica. L'ex di Temptation Island in una story su Instagram accusa l'ex di essere "un fuori di testa", poi aggiunge: "Non lo auguro a nessuno".

Dopo aver annunciato la rottura da Manuel Maura, per Francesca Sorrentino è arrivata una doccia fredda. Sono state diffuse da Alessandro Rosica, influencer del pettegolezzo online, alcune foto che ritraggono l'ex fidanzato di Temptation Island in atteggiamenti intimi con una ragazza. "Sono serena, ma questa cosa mi ha lasciata sotto shock", il commento in un video condiviso tra le stories.

Le parole di Francesca Sorrentino dopo le foto di Manuel Maura con una ragazza

"Non lo auguro a nessuno lasciarsi con delle motivazioni valide e capire che dietro quelle motivazioni, quel distacco, dietro all'assenza, quella persona non c'era perché era altrove, legata mentalmente a un'altra". Così comincia lo sfogo di Francesca Sorrentino che in un video ha confessato di essere rimasta sotto shock dalla vicenda. "È da fuori di testa. Parlo a cuore aperto, mi sono lasciata, sto bene, sono felice, spensierata. Ma questa cosa però mi lascia sotto shock. Un conto è immaginare che fa il porcaio, lo schifo, e un conto è vederlo, ma ancora peggio, vederlo con un'altra ragazza, in complicità. Non lo auguro a nessuno" ha continuato. L'ex di Temptation Island, nell'annuncio della rottura, aveva già fatto riferimento a presunte paparazzate che avrebbero potuto farle del male: ai fan chiese di non inviarle foto o video, "non è un mio problema", spiegò.

Manuel Maura: "Nessun tradimento"

Anche Manuel Maura ieri ha rotto il silenzio social per smentire le voci su presunti tradimenti. Stando alle sue parole tra le stories, non avrebbe tradito Francesca: "La fine della relazione è dipesa da altri fattori e problemi. Dal momento in cui due persone scelgono di percorrere la propria strada, ognuno può fare quello che vuole" ha dichiarato invitando i fan a non insultarlo per quanto circolato. "Ad oggi l'unica cosa che cerco è stare bene con me stesso, che non è affatto scontato", ha concluso.