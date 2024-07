“Torni a Temptation Island come tentatore?”, Manuel Maura replica dopo l’addio a Francesca Sorrentino Manuel Maura tra le stories di Instagram ha risposto alle curiosità dei fan. Ha parlato della sua vita da single dopo l’addio a Francesca Sorrentino e risposto alla domanda “Torneresti a Temptation Island come tentatore?”. “Il mio preferito dell’edizione in corso? Lino”, le parole. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

12 CONDIVISIONI condividi chiudi

Manuel Maura nelle ultime ore ha aperto un box domande su Instagram per rispondere alle curiosità dei suoi fan. L'ex volto di Temptation Island ha definitivamente chiuso da poco la relazione con Francesca Sorrentino. Si erano rincorse voci che lo vedevano protagonista di un tradimento, ma tra le stories, come in passato, ha smentito di avere avuto una doppia relazione. Sull'edizione in corso del reality dei sentimenti ha poi confessato: "Lino Giuliano mi sta simpatico".

Le risposte di Manuel Maura ai fan

Alla domanda "Hai tradito Francesca?", ha replicato "Assolutamente no". Non ha "alcuna fiamma" al momento, ha spiegato, prima di rivelare di essere ufficialmente single. Su Temptation Island, ha risposto alla domanda se parteciperebbe nuovamente come tentatore: "Non lo so, sarebbe strana come cosa, ma mai dire mai nella vita". Sull'edizione del programma in corso, ha commentato: "Mi fa ridere Lino (Giuliano, ndr), mi sta simpatico. Che abbia sbagliato o meno sono altre cose, ma mi sta simpatico". Infine, alla domanda "Passato il magone?", Manuel Maura ha replicato: "Fortunatamente è andato via, non c'è più. Sulla vita da single ci sono dei pro e dei contro. Non so il futuro cosa mi darà, l'amore non si cerca, arriva". Nonostante ora non sia più impegnato sentimentalmente, sogna di costruire una famiglia: "Vorrei un maschietto e una femminuccia".

La fine della storia con Francesca Sorrentino

Si erano resi protagonisti di Temptation Island, programma dal quale uscirono separati, lo scorso anno. Pochi mesi dopo il termine, arrivò il ritorno di fiamma, durato, però, meno di un anno. Francesca Sorrentino ha rotto il silenzio sulla rottura poche settimane fa. Tra le stories ha raccontato ai suoi fan che la relazione con Manuel Maura era ormai chiusa: "Dovevo metabolizzare le fasi di questo momento e riprendere in mano la mia vita. Preferirei che non mi faceste domande perché penso sia meglio tacere", scrisse. Poi, sui video che circolavano che vedevano il suo ormai ex tra le braccia di un'altra donna, commentò: "Non lo auguro a nessuno, sono sotto shock per il porcaio".