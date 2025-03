Manuel Maura e Gianluca Costantino a The Couple: “Vogliono che gli ex di Francesca Sorrentino partecipino insieme”

video suggerito

A cura di Sara Leombruno

Manuel Maura e Gianluca Costantino potrebbero partecipare insieme a The Couple, il reality di Canale 5 in partenza ad aprile 2025 e condotto da Ilary Blasi. Fonti vicine a Fanpage confermano che ai due ex di Francesca Sorrentino è stato proposto di partecipare insieme al nuovo programma targato Mediaset, hanno effettuato il provino e sono in attesa del sì della produzione. L'idea, cita la stessa fonte, era quella di "unire nel gioco i due rivali in amore".

Manuel Maura e Gianluca Costantino nel cast di The Couple?

Dopo l'epilogo tumultuoso di Francesca Sorrentino a Uomini e Donne, che aveva scelto in extremis di lasciare il dating show insieme a Gianluca Costantino, per poi decidere di troncare dopo poco la loro conoscenza a causa di divergenze caratteriali, adesso l'ex corteggiatore è pronto a rimettersi in gioco proprio con l'ex storico di Francesca. Si tratta di Manuel Maura, con cui la stessa aveva partecipato a Temptation Island 2023. I due hanno effettuato il provino per il nuovo reality di Ilary Blasi e, come spiegato da una fonte vicina a Fanpage, "l'idea è stata quella di mettere insieme due rivali, in questo caso entrambi ex della stessa donna, Sorrentino, per vedere che cosa uscirà fuori per interessare il pubblico". Adesso, sono in attesa della risposta della produzione.

Le parole di Maura a Fanpage su Gianluca Costantino

Intervistato da Fanpage lo scorso febbraio dopo la fine del trono di Francesca, Manuel Maura aveva detto la sua su Gianluca Costantino. Secondo lui, l'ex corteggiatore non era davvero interessato alla ragazza: "Già il fatto che abbia partecipato al Grande Fratello la dice lunga, a mio parere era lì solo per visibilità, come ha detto anche Tina Cipollari. È stato razionale, concentrato su come agire e non sbagliava mai a parlare. Credo che sia stato molto furbo, ma non ho visto grandi emozioni da parte sua. Non si è mai arrabbiato, mai alterato, non ha mai alzato la voce, ha sempre cercato di non sbagliare niente", le parole.

Il rapporto tra Manuel e Gianluca non è molto cambiato rispetto a quel periodo. La fonte ha infatti aggiunto: "Il pensiero di Maura è rimasto essenzialmente quello, le opinioni l'uno dell'altro sono rimaste le stesse, un'evoluzione nel loro rapporto non c'è stata, ed è proprio per questa sorte di rivalità che hanno pensato a questa accoppiata".