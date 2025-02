video suggerito

Manuel Maura: "Volevo andare a Uomini e Donne per corteggiare Francesca, Gianluca non è alla sua altezza" Manuel Maura, ex di Francesca Sorrentino, ha parlato del percorso della tronista di Uomini e Donne. A Fanpage, spiega che si sono lasciati a giugno e da allora non si sono più sentiti: "Ho pensato di scendere a corteggiarla, ma non volevo rovinarle il percorso". E su Gianluca Costantino, che è stato la sua scelta: "Non è alla sua altezza, era lì per visibilità".

A cura di Sara Leombruno

Manuel Maura e Francesca Sorrentino sono stati insieme fino allo scorso giugno. Dopo Temptation Island 2023 avevano scelto di darsi un'altra possibilità, fino alla rottura definitiva a causa dei troppi litigi. A Fanpage, Maura parla del percorso della sua ex, tronista a Uomini e Donne, con Gianmarco Meo e Gianluca Costantino, che è stato la sua scelta: "Nel programma non si vista la vera Francesca, i corteggiatori non erano alla sua altezza". A un certo punto aveva pensato di andare a corteggiarla: "Ho avuto dei momenti di debolezza in cui ho valutato questa ipotesi, ma poi ho ritenuto non fosse giusto per lei". E sui progetti futuro: "Al momento lei è impegnata e non voglio intromettermi. Tra qualche mese potrei valutare di riavvicinarmi".

Manuel, da quant'è che non senti Francesca?

Non la sento da tanto. Ci siamo lasciati a giugno e da quando ha accettato il trono non l'ho più sentita, non aveva senso cercarla.

Prima del trono avevate perso del tutto i contatti?

Ci siamo beccati in giro qualche volta, in qualche locale, ma non le ho mai scritto e lo stesso ha fatto lei.

All'inizio del suo percorso soffriva d'ansia, che effetto ti faceva vederla in difficoltà?

Sicuramente vedere una mia ex conoscere altre persone a pochi mesi dalla nostra rottura non mi ha fatto un bell'effetto. Probabilmente, all'inizio non era ancora pronta a intraprendere un percorso del genere e per questo l'ha vissuto male.

Pensi che facesse fatica perché pensava ancora a te?

Per dedicarti ad altre conoscenze devi essere libero mentalmente e questo difficilmente accade se fino pochi mesi prima sei fidanzato. Quindi, penso fosse ancora presa da me, era ancora scottata dalla fine della nostra storia. Avere delle nuove frequentazioni, conoscere nuove persone, all'inizio è difficile e infatti la vedevo chiusa, non era la Francesca che conosco io. Dopo un po' ho iniziato a vederla più libera, più leggera.

Com'è la Francesca che conosci tu?

Non è quella di Uomini e Donne, infatti sono dispiaciuto per le critiche che sta ricevendo. Francesca è tutt'altro, è solare, divertente, non ti fa annoiare mai, ti fa divertire. Ogni tanto si comporta da rompiscatole, ha un carattere forte e vuole sempre avere ragione, ma di lei posso solo dire cose belle.

Cosa pensi del suo percorso?

Sicuramente non è stata fortunata con i corteggiatori, loro non sono alla sua altezza. Gianmarco è un ragazzino che ha provato a farsi notare a tutti i costi, facendo delle scenate che a me non piacciono. Credo non siano piaciute neppure ai telespettatori.

Come è emerso dalle anticipazioni, Gianmarco faceva parte di un'agenzia e questo l'ha mandata su tutte le furie.

Ci sarà rimasta male perché lui le ha detto una bugia. Poteva essere sincero dall'inizio e ammettere di farne parte, non ci sarebbe stato nulla di male, invece si è sempre nascosto. Quando è uscita questa cosa si sarà sentita presa in giro, non posso biasimarla.

C'è chi sostiene che anche lei faccia parte di un'agenzia, la stessa di Gianluca, il corteggiatore che ha scelto.

No, non credo sia così. La conosco e non è una che riesce ad organizzare cose di nascosto o trasgredire le regole. Secondo me ha scelto Gianluca perché si è fatta prendere dal momento, non erano d'accordo. Aveva eliminato Gianmarco e le era rimasto solo lui, quindi hanno deciso di continuare a conoscersi fuori. Ma non la ritengo una scelta sentita. Credo non fosse a mente lucida, non avrà neanche avuto il tempo di pensare.

Lei aveva deciso di abbandonare il trono prima di scegliere Gianluca. Perché, secondo te?

Non credo volesse lasciarlo perché pensa ancora a me, ma perché si è resa conto di avere due corteggiatori che non le stavano dando quello che cercava. Ad ogni modo, il gesto di Gianluca di rincorrerla fuori e chiederle di sceglierlo a me non è piaciuto. È andato a pregarla, correndole dietro, ha detto tante volte di ritenersi un uomo, ma non ritengo si sia comportato da tale.

Non hai mai pensato di scendere a corteggiarla?

Ci ho pensato, ho avuto dei momenti di debolezza in cui pensavo tanto a lei e ho valutato di farlo. Ma poi a mente lucida, razionalmente, ho capito che non aveva senso. Lei stava facendo il suo percorso ed era giusto lo vivesse senza di me. Io le voglio bene, ha fatto parte della mia vita e della mia famiglia, ho sempre voluto solo il meglio per lei.

Manuel Maura e Francesca Sorrentino

Dici "razionalmente" perché emotivamente ti senti ancora legato a lei?

Sì, quando vedevo alcune scene che mi davano fastidio pensavo istintivamente di andare da lei, ma non volevo rischiare di rovinarle il percorso. Mi dicevo: "E se vado e non mi vuole?", quindi mi sono fatto da parte. Ad ogni modo, non ho mai percepito baci o abbracci sentiti, non l'ho vista particolarmente presa da nessuno dei due.

Proverai a riavvicinarti a lei, adesso che è lontana dalle telecamere?

Non in questo momento. Sto cercando ancora di riprendermi mentalmente e non ci sto quasi riuscendo. Poi, in futuro, non so quello che potrebbe accadere, mai dire mai. Ad oggi, non credo sia il caso di riscriverle. Ha finito da poco a Uomini e Donne, sicuramente sarà con Gianluca e non mi va di intromettermi.

Tu hai avuto altre frequentazioni da quando lei ha iniziato il trono?

Ho conosciuto delle persone, ma niente di importante, non sono riuscito a legarmi perché non ero pronto e non volevo. Non credo di essere ancora innamorato di lei, ma è stata una persona importantissima, la persona più importante della mia vita, quella che mi ha fatto scoprire l'amore. Francesca rimane nel mio cuore, non posso dire che non mi importi più nulla di lei, perché non è così.

Credi che Gianluca sia giusto per lei?

Già il fatto che abbia partecipato al Grande Fratello la dice lunga, a mio parere era lì solo per visibilità, come ha detto anche Tina Cipollari. Rispetto a Gianmarco è stato più razionale, più concentrato e non sbagliava mai a parlare. Credo che sia molto furbo, ma non ho visto queste emozioni da parte sua. Non si è mai arrabbiato, mai alterato, non ha mai alzato la voce. Questo fa capire che fosse lì proprio per non sbagliare niente.

Ti sei pentito di averla lasciata?

È stata una decisione che abbiamo preso insieme, abbiamo provato in tutti i modi a salvare il nostro rapporto, ma soprattutto nell'ultimo periodo litigavamo spesso. L'importante è che entrambi torniamo a stare bene, in primis da soli. Su quello che succederà tra me e lei da qui a qualche mese, nessuno può avere la certezza.