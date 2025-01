Chi è Gianluca Costantino, corteggiatore di Francesca a Uomini e Donne ed ex concorrente del GF Vip

video suggerito

A cura di Gaia Martino

Gianluca Costantino è tornato in tv. Dopo l'esperienza al Grande Fratello Vip 6, partecipa a Uomini e Donne come corteggiatore di Francesca Sorrentino. Classe 1988, è originario di Napoli e lavora come mental coach nel settore del fitness ed è un personal trainer. Tra le persone che allena anche il suo amico Alessandro Basciano con il quale partecipò al reality di Alfonso Signorini.

Chi è Gianluca Costantino, dal Grande Fratello Vip a Uomini e Donne

Classe 1988, Gianluca Costantino è nato a Napoli e lavora come personal trainer e mental coach nel settore del fitness. Ha figurato come testimonial di importanti case di moda prima di approdare nella casa del Grande Fratello Vip, nella sesta edizione del 2022, nella quale ha vissuto con Alessandro Basciano, suo caro amico.

Nell'edizione in corso di Uomini e Donne ha deciso di fare ritorno in tv per corteggiare la tronista Francesca Sorrentino.

La carriera di Gianluca Costantino: laureato in economia e personal trainer

Nonostante abbia conseguito una laurea in economia e finanza, ha incrementato la sua passione per lo sport e il fitness, diventando anche un personal trainer. Nella bio del suo profilo Instagram – che conta oltre 100mila followers – si legge che è un "fitness e mental coach": ha fondato una pagina che offre servizi legati al benessere fisico.

Gianluca Costantino

La vita privata di Gianluca Costantino

Gianluca Costantino fino a pochi mesi fa era fidanzato con Federica Ficara ma, vista la sua partecipazione ora a Uomini e Donne, la storia con la donna sarebbe terminata. Cerca l'amore nel dating show di Maria De Filippi e sembrerebbe essere attratto dalla tronista Francesca Sorrentino con la quale ha fatto la prima esterna. "Sentivo che c'era qualcosa che mi piaceva di te. Mi sembravi sensibile, ma sei proprio tenera", le parole alla tronista durante un abbraccio. Gianluca Costantino convive con un profondo dolore legato alla morte della madre, passata a miglior vita nell'estate del 2023.