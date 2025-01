video suggerito

Gianluca si dichiara a Francesca Sorrentino a Uomini e Donne, ma non la bacia: "Sei falso e esagerato" Nella puntata del 30 gennaio di Uomini e Donne, Gianluca Costantino, corteggiatore di Francesca Sorrentino, è stato pesantemente attaccato da Tina Cipollari. L'opinionista l'ha accusato di non provare un interesse reale nei confronti della tronista: "Tutti quegli abbracci, quei gemiti. Io li trovo esagerati".

A cura di Sara Leombruno

Al contrario dell'ex compagna d'avventura Martina De Ioannon, Francesca Sorrentino è ancora in alto mare nella conoscenza con i suoi corteggiatori a Uomini e Donne. Uno dei percorsi avviati della tronista è quello con Gianluca Costantino, napoletano e personal trainer di professione, nonché ex volto del Grande Fratello Vip. Nell'ultima puntata del 30 gennaio, però, il ragazzo è stato pesantemente attaccato da Tina Cipollari, che l'ha accusato di non provare un interesse reale nei confronti della tronista.

I dubbi di Tina Cipollari su Gianluca Costantino

"È bello abbracciarti, Francesca". E ancora: "Rido perché penso", "Rischio di essere ripetitivo, ma mi fai stare bene. Non ti dico altro". Sono queste alcune delle frasi ripetute più volte da Gianluca in un'esterna a stretto contatto con Francesca Sorrentino. Il ragazzo, però, a un certo punto ha aggiunto: "Non ti bacio, tanto, stai serena". Dichiarazione che è sembrata a Tina Cipollari quasi un controsenso rispetto a come stava andando l'esterna, nella quale i due sembravano particolarmente affini.

Presa la parola in studio, Tina ha espresso i suoi dubbi sul comportamento del ragazzo: "Trovo esagerato lui nel dire che ha dimenticato le telecamere o che gli sembra di essere in un altro posto. Tutti quegli abbracci, quei gemiti. Io li trovo esagerati". Maria De Filippi gli ha dato comunque la possibilità di esprimersi a riguardo. Quindi, il corteggiatore si è difeso: "È così strano che un ragazzo possa provare delle cose? Non ho perso la testa, ho detto che mi piace, che provo delle belle sensazioni e che mi sento fortunato. Se così non fosse non sarei nemmeno rimasto".

Il passato televisivo di Gianluca Costantino

Non è la prima volta che il ragazzo si mette in gioco davanti alle telecamere. Ha figurato come testimonial di importanti case di moda prima di approdare nella casa del Grande Fratello Vip, nella sesta edizione del 2022, nella quale ha vissuto con Alessandro Basciano, suo caro amico. Fino a pochi mesi fa era fidanzato con Federica Ficara ma, vista la sua partecipazione ora a Uomini e Donne, la storia con la donna sarebbe terminata. Cerca l'amore nel dating show e spera di trovarlo con Francesca. "Sentivo che c'era qualcosa che mi piaceva di te. Mi sembravi sensibile, ma sei proprio tenera", le parole alla tronista durante un abbraccio nel corso della prima esterna.