Francesca Sorrentino si sfoga in lacrime a Uomini e Donne: “Soffro di ansia, non mi sento a mio agio” Il percorso di Francesca Sorrentino a Uomini e Donne non è iniziato come lei sperava. La tronista, nella puntata di oggi, ha confessato di soffrire di ansia e di non sentirsi a suo agio nelle esterne. In studio, per lei, sono arrivate le parole di conforto da tutti i presenti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

Il percorso di Francesca Sorrentino a Uomini e Donne non sta andando come lei sperava. La giovane tronista, archiviata la storia con Manuel Maura, con il quale ha partecipato a Temptation Island la scorsa estate, sta cercando di riaprire il suo cuore ad un nuovo amore. Nella puntata del dating show di oggi, martedì 1 ottobre, ha raccontato di soffrire di ansia e di sentirsi inadeguata in questo contesto.

Lo sfogo di Francesca Sorrentino

"Ci metto un po' a partire, vedendo gli altri (Michele, Alessio e Martina, ndr) che sono così spigliati, penso di avere dei problemi. Mi sento inadeguata". Così Francesca Sorrentino ha iniziato il suo discorso in studio, nella puntata di oggi, martedì 1 ottobre 2024. La tronista ha spiegato di essersi sentita in ansia prima di vedere i due corteggiatori scelti per l'esterna e di aver provato sensazioni mai provate prima. "Siamo tutti sulla stessa barca, c'è chi maschera meglio, chi no", l'ha consolata Michele Longobardi. "L'anno scorso le avevo chiesto di diventare tronista, lei è giusta per me. Quest'anno che sei sul trono, non sei sbagliata" ha continuato Gianni Sperti. La tronista ha allora continuato il suo discorso:

Non mi sento una donna di altri tempi. Nelle esterne non mi sono sentita a mio agio, rivedendomi ho pensato che non sono fatta così. Mi sono fatta tanti problemi, stavo attenta a parlare. Temevo di sbagliare, ho avuto l'ansia in entrambe le esterne. Oggi in studio mi sento a mio agio. Sono vera, mi si vede tutto in faccia, anche l'ansia. Ma non mi ritengo una donna di altri tempi, esco e faccio tutto ciò che fanno le ragazze di 24 anni.

"La sensibilità è un'altra cosa rispetto alla spigliatezza. Sei la donna che cerco. Vorrei continuare la conoscenza con te" ha commentato il corteggiatore con il quale è uscita. "Se sto qui c'è un motivo. Faccio tante cose nella vita, non sono venuto qui a perdere tempo", ha poi aggiunto Lorenzo, l'altro ragazzo che sta conoscendo. Il blocco dedicato a Francesca Sorrentino si è concluso con le parole di Maria De Filippi che l'ha invitata ad avere pazienza: "Deve abituarsi, pian piano".