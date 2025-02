video suggerito

Sorpresa a Uomini e Donne, la scelta di Francesca Sorrentino è Gianluca Costantino Sorpresa per le registrazioni di Uomini e Donne di martedì 4 febbraio, con la scelta di Francesca Sorrentino che, dopo l'inganno di Gianmarco Meo, ha scelto di lasciare il programma con Gianluca.

A cura di Andrea Parrella

Colpo di scena a Uomini e Donne. Le Anticipazioni delle nuove registrazioni regalano una grande novità sul trono di Francesca Sorrentino che, inaspettatamente, ha fatto la sua scelta. A raccontarlo è Lorenzo Pugnaloni sulla sua pagina Instagram, spiegando che la registrazione di oggi si è aperta, come previsto, con l'arrivo di Francesca e dei suoi corteggiatori, Gianmarco Meo e Gianluca Costantino, in studio. Nessuno si aspettava che durante la registrazione di martedì 4 febbraio, Francesca Sorrentino avrebbe scelto Gianluca.

La delusione di Francesca per l'inganno di Gianmarco

Tra la tronista e il corteggiatore, infatti c'è stata una dura lite recente durante la quale Francesca aveva accusato Gianmarco di essere seguito da un'agenzia. Questa accusa, che Meo aveva inizialmente smentito, si era poi rivelata vera. Come scrive Pugnaloni: "Praticamente lui ha negato e alla fine ha detto la verità dicendo di farne parte e che non ha potuto disdire il contratto, per via di una penale alta". Penale decisamente onerosa, del valore di 10mila euro. Una scoperta davanti alla quale Francesca aveva deciso di abbandonare il trono.

Francesca vuole abbandonare, Gianluca la convince a restare

La tronista ha anche lasciato lo studio, ma a inseguirla è stato Gianluca Costantino.Tra i due c'è stata una conversazione, al termine della quale Francesca e Gianluca sono rientrati in studio. La tronista ha chiesto a Gianmarco Meo di uscire e lo ha salutato definitivamente. A quel punto Francesca e Gianluca hanno avuto modo di parlare, da quello che raccontano le cronache delle registrazioni il corteggiatore si è avvicinato con la sedia per dire alla tronista di avere intenzione di continuare al di fuori la conoscenza. I due, quindi, si sono baciati e si sono scelti, ma senza petali e musica.