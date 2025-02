video suggerito

“Francesca Sorrentino e Gianluca si sono lasciati”, la rottura a dieci giorni dalla scelta a Uomini e Donne “Francesca Sorrentino e Gianluca Sorrentino non stanno più insieme”. A riportarlo in esclusiva è l’esperto di gossip Amedeo Venza. Solo dieci giorni fa, la tronista uscente aveva deciso di lasciare insieme al corteggiatore il dating show di Maria De Filippi. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Sara Leombruno

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

"Francesca Sorrentino e Gianluca Sorrentino non stanno più insieme". A riportarlo in esclusiva è l'esperto di gossip Amedeo Venza. Solo dieci giorni fa, la tronista uscente aveva deciso di abbandonare il trono nel dating show di Maria De Filippi: dopo essersi confrontata con il corteggiatore Gianluca Costantino, però, i due avevano deciso di continuare la loro conoscenza lontani dalle telecamere. Il loro rapporto sarebbe terminato a causa di alcune divergenze caratteriali.

"Francesca Sorrentino e Gianluca Costantino si sono lasciati"

Come specificato da Amedeo Venza, alla base della rottura ci sarebbero state alcune incompatibilità caratteriali. In particolare, finti vicine alla tronista avrebbero raccontato che lei "è distaccata e non si fa sentire, si è comportata male perché lui la chiama e lei fa rispondere al telefono le amiche". La versione sarebbe plausibile visto che, solo pochi giorni fa, Sorrentino voleva abbandonare il trono senza scegliere nessuno dei suoi due corteggiatori, visto che non percepiva un interesse reale da parte loro.

Manuel Maura: "Francesca non ha fatto una scelta sentita"

Poco dopo la notizia della scelta di Francesca, Fanpage aveva contattato Manuel Maura, suo ex storico e con cui aveva anche partecipato a Temptation Island, che aveva dichiarato che, secondo lui, la decisione della ragazza non fosse realmente dettata da un sentimento: "Secondo me ha scelto Gianluca perché si è fatta prendere dal momentoo. Aveva eliminato Gianmarco (Meo, ndr) e le era rimasto solo lui, quindi hanno deciso di continuare a conoscersi fuori. Ma non la ritengo una scelta sentita. Credo che Francesca non fosse a mente lucida, non avrà neanche avuto il tempo di pensare", le parole. Il ragazzo ha poi aggiunto di non ritenere il corteggiatore adeguato a lei: "Non è alla sua altezza, credo abbia partecipato al programma solo perché in cerca di visibilità".