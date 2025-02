video suggerito

Gianluca Costantino dopo Uomini e Donne: "Volevo solo tornare a sorridere". Le parole per Francesca Sorrentino Gianluca Costantino dopo Uomini e Donne è tornato sui social per ringraziare il programma per avergli dato di modo di "tornare a sorridere" dopo due anni complicati, legati alla morte della madre. "Mi sono trovato immerso nello sconforto, senza la forza di reagire", le parole prima di ringraziare Francesca Sorrentino.

A cura di Gaia Martino

Terminato il trono di Francesca Sorrentino a Uomini e Donne, Gianluca Costantino ha aggiornato il suo profilo Instagram per salutare il programma e fare un punto sulla sua partecipazione. L'ex corteggiatore tornato in tv dopo la morte della sua mamma, è riuscito a "reagire" lasciandosi trasportare da nuove emozioni. Uscito dal dating show con la tronista, non è chiaro se la loro relazione sia ancora in piedi.

Le parole di Gianluca Costantino

"Eccoci giunti al termine di un altro viaggio straordinario. Chi mi conosce sa bene quanto ci sia dietro ogni mia scelta di vita. Ho passato due anni della mia vita davvero complicati, dopo la perdita di mamma mi sono trovato immerso nello sconforto, senza la forza di reagire". Così comincia il lungo messaggio social di Gianluca Costantino. A corredo di una foto dello studio del dating show vuoto, ha continuato: "Come se non bastasse, in quel periodo si è conclusa anche la mia ultima relazione importante. Mi restava solo una cosa da fare: ritrovare me stesso. Quando si è presentata questa opportunità, il mio unico desiderio era tornare a sorridere, stare bene e lasciarmi travolgere da nuove emozioni (anche solo la scelta di rimettermi in gioco mi faceva sentire vivo)". Giunto al termine il percorso, "è stato un viaggio indimenticabile", ha spiegato, "Perché, passo dopo passo, ho imparato a liberarmi da negatività e paure, ed ho iniziato a lasciarmi trasportare dai momenti, dalle emozioni e dalle bellissime sensazioni che vivevo". Poi ha aggiunto:

Non ho alcun rammarico, perché non c’è niente di più bello che essere se stessi, mettersi in gioco e VIVERE ogni giorno al massimo. Ho imparato sulla mia pelle una grande lezione: QUI ED ORA BISOGNA VIVERE TUTTO CIO’ CHE SENTIAMO DI FARE, perché oggi ci siamo, ma domani non è mai una certezza!

Infine, i ringraziamenti a Maria de Filippi, la redazione e a Francesca Sorrentino "per tutto ciò che abbiamo condiviso in questi mesi".

La storia con Francesca Sorrentino è giunta al capolinea?

Dopo la scelta forzata a Uomini e Donne, non è chiaro se Francesca Sorrentino e Gianluca Costantino stiano insieme. L'assenza di foto di coppia e le indiscrezioni lanciate da Deianira Marzano sono i due indizi che potrebbero confermare la rottura. L'influencer del pettegolezzo online nelle ultime ore ha fatto sapere che fonti vicine all'ex corteggiatore "confermano la situazione instabile": "Francesca avrebbe assunto un atteggiamento distaccato" e il suo comportamento avrebbe allontanato il personal trainer.