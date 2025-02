video suggerito

Le prime parole di Francesca Sorrentino dopo il trono a Uomini e Donne: "Viaggio intenso, mi sono sentita sola" Francesca Sorrentino rompe il silenzio dopo la fine del suo percorso a Uomini e Donne. La tronista uscente aveva scelto di continuare la conoscenza con Gianluca Costantino, ma i due si sono già lasciati. Le parole a corredo del post: "Forse il mio percorso non sarà arrivato a tutti, fiera di essere stata me".

A cura di Sara Leombruno

Il percorso di Francesca Sorrentino a Uomini e Donne si è concluso definitivamente qualche giorno fa. Dopo aver valutato l'ipotesi di abbandonare il trono visto lo scarso interesse che percepiva nei suoi corteggiatori, la romana ha scelto di proseguire la conoscenza con Gianluca Costantino, lontano dalle telecamere. La storia tra i due, però, sarebbe durata non più di qualche giorno. Con un post pubblicato su Instagram, la tronista uscente ha tirato le somme sulla sua esperienza nel dating show.

Le parole di Francesca Sorrentino dopo la fine del trono

A corredo di alcuni scatti che la ritraggono dietro le quinte del dating show, Sorrentino ha voluto esprimere un pensiero per chi ha contribuito a fare della sua esperienza nel programma un percorso da ricordare: "Come ogni capitolo, bello o brutto, anche questo è giunto al termine. È stato un viaggio intenso, provante, emozionante, pieno di alti e bassi, un viaggio che mi ha messo alla prova, che mi ha portato a far fronte ai miei limiti, i miei muri interiori, a fare i conti con me stessa. E stato un viaggio in cui a volte mi sono sentita amata, a volte sola, a volte felice, a volte scoraggiata, a volte al settimo cielo", le parole.

È stato un viaggio che, sebbene mi abbia portato ad una meta diversa da quella convenzionale, è stato vero: perché è stato il MIO viaggio. Ringrazio ogni singola persona che lavora dietro quel programma per aver creduto in me e per avermi dato la possibilità di vivere questa esperienza che a parole non si può spiegare. Porto tutto e tutti nel cuore per la delicatezza, la passione e la pazienza che mettete in quello che fate con il fine di farci sentire a casa e totalmente liberi di esseri chi siamo senza farci sentire mai sbagliati.

La risposta alle polemiche su Gianluca Costantino

A conclusione del pensiero, un riferimento velato alle polemiche degli ultimi giorni, dopo la notizia della rottura tra lei e Gianluca Costantino a pochi giorni dalla scelta: "Forse il mio percorso non sarà arrivato a tutti, ma io sono fiera di essere stata me: imperfetta, a volte scomposta, un po pignola, ma sempre VERA, fedele a chi sono, ai miei valori e alle mie emozioni. Oggi mi sento ancora più consapevole della donna che sono e che voglio essere". Poche ore fa, il corteggiatore aveva dato la sua versione dei fatti su Instagram: "Il mio unico desiderio era tornare a sorridere, stare bene e lasciarmi travolgere da nuove emozioni (anche solo la scelta di rimettermi in gioco mi faceva sentire vivo)".