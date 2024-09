video suggerito

Chi sono i nuovi tronisti di Uomini e Donne 2024: Martina, Alessio, Francesca e Michele Martina De Ioannon, Alessio Pecorelli, Francesca Sorrentino e Michele Longobardi sono i nuovi protagonisti del dating show di Maria De Filippi. Tra loro volti già noti al pubblico grazie a Temptation Island e personaggi da conoscere. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Martina De Ioannon, Alessio Pecorelli, Francesca Sorrentino e Michele Longobardi sono i tronisti della nuova edizione di Uomini e Donne, pronti a cercare l'amore tra i corteggiatori e le corteggiatrici del programma. Tra loro ci sono alcuni volti giù noti per la partecipazione a Temptation Island. Il dating show di Maria De Filippi va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14:45.

Chi è Martina De Ioannon

Martina De Ioannon, nuova tronista di Uomini e Donne

Martina De Ioannon è stata tra le protagoniste di Temptation Island. La sua partecipazione al programma di Filippo Bisciglia aveva decretato la fine della relazione con Raul Dumitras. La scelta di prendere parte al dating show di Maria De Filippi è stata dettata dal desiderio di rimettersi in gioco e di trovare un ragazzo che abbia i suoi stessi valori e "che consideri importante la libertà, che le faccia perdere il controllo e provare un brivido". Martina De Ioannon ha 26 anni, lavora nel ristorante di famiglia a Roma, città dove vive con i genitori e tre fratelli più piccoli.

Chi è Alessio Pecorelli

Alessio Pecorelli, nuovo tronista di Uomini e Donne

Alessio Pecorelli ha 31 anni e abita a Santa Marinella. Lavora nel settore della ristorazione da quasi dieci anni, in passato è stato un militare. Tra i suoi hobby c'è il pugilato, il K1 e le arti marziali miste. È single da due anni e mezzi e nel programma di Uomini e Donne si augura di "provare emozioni forti che non sente più da tempo".

Chi è Francesca Sorrentino

Francesca Sorrentino, nuova tronista di Uomini e Donne

Francesca Sorrentino è un ex volto di Temptation Island, partecipò al programma nel 2023 al fianco di Manuel Maura. La nuova tronista di Uomini e Donne ha 24 anni e abita in un paese nella provincia di Frosinone. È un tecnico di riabilitazione psichiatrica e lavora con i bambini autistici. Nel dating show di Canale 5 spera di trovare una storia d'amore importante, simile a quella dei suoi genitori: "Stanno insieme da più di 25 anni e si amano come il primo giorno. Sono l'ideale dell’amore. Si amano, partono per il weekend, mio padre è ancora geloso di mia madre".

Chi è Michele Longobardi

Michele Longobardi, nuovo tronista di Uomini e Donne

Michele Longobardi, dopo essere stato corteggiatore di Manuela Carriero, siederà sul trono di Uomini e Donne. Ha 28 anni e abita a Castellammare di Stabia insieme a suo padre. Lavora nella pubblica amministrazione. Nel programma di Maria De Filippi desidera conoscere una ragazza "con cui condividere la sua quotidianità".