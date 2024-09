Chi è Amal, la corteggiatrice di Michele Longobardi a Uomini e Donne

video suggerito

A cura di Gaia Martino

Il percorso di Michele Longobardi a Uomini e Donne 2024/2025 è entrato nel vivo. Il tronista di Castellammare Di Stabia, vecchia conoscenza del dating show, ha intrapreso una conoscenza con la corteggiatrice Amal: è stato lui a chiederle di ballare durante il primo incontro "al buio" e, dopo la loro prima esterna, si è dichiarato interessato a proseguire il percorso con lei. Della giovane si conosce poco: il suo profilo Instagram non è molto attivo ed è sconosciuta, al momento, la sua età. In puntata ha confessato di voler conoscere anche Alessio Pecorelli.

Chi è Amal, la corteggiatrice di Michele Longobardi

Amal, il cui cognome è sconosciuto, è la nuova corteggiatrice di Uomini e Donne. Sul suo conto non si hanno informazioni: il suo profilo Instagram, il cui nome è vmvl.k, conta appena 1400 followers. Con i followers ha condiviso numerosi scatti di sé, alcuni anche in una sala pose. I fan non escludono che potrebbe essere una modella. "Sono molto selettiva" ha raccontato di sé nella prima esterna con Michele Longobardi. Ha un tatuaggio con un significato in arabo. La sua età è sconosciuta.

La conoscenza con Michele Longobardi a Uomini e Donne

Amal è stata scelta nel parterre delle corteggiatrici da Michele Longobardi e dopo il ballo in puntata, i due sono usciti insieme per la prima esterna. Hanno chiacchierato delle loro vite, avvicinandosi anche davanti a un tramonto sulla spiaggia. In puntata la corteggiatrice ha ammesso di essere attratta dalla simpatia del tronista: "È molto simpatico, ha una dote, riesce a farti sentire a tuo agio, mi sono sentita subito in confidenza. Mi sono sentita bene". Non ha nascosto, però, la sua curiosità di conoscere anche l'altro tronista, Alessio Pecorelli. "Non lo conosco ma sarei incoerente se non lo facessi. Sono scesa per lui, in realtà", ha confessato.