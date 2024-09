Martina De Ioannon è la nuova tronista di Uomini e Donne 2024/2025

Sarà Martina De Ioannon a sedere sul trono di Uomini e Donne per la stagione 2024/2025. Reduce dalla partecipazione a Temptation Island e dalla fine del lungo legame con l’ex compagno Raul Dumitras, la ristoratrice romana è pronta a mettersi in gioco per cercare l’amore in tv.