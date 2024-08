video suggerito

A Uomini e Donne c’è un quarto trono rimasto vuoto, potrebbe essere per Ida Platano (di nuovo) Nel corso della registrazione di Uomini e Donne del 28 agosto, il pubblico si è reso conto dell’esistenza di un quarto trono rimasto vuoto ma che presto ospiterà la persona che affiancherà i tronisti Michele Longobardi, Francesca Sorrentino e Alessio Pecorelli. Secondo diverse indiscrezioni, a occuparlo potrebbe essere Ida Platano. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Stefania Rocco

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Nel corso della registrazione di Uomini e Donne di mercoledì 28 agosto, la conduttrice Maria De Filippi ha presentato tre nuovi tronisti. Si tratta di Michele Longobardi, Francesca Sorrentino e Alessio Pecorelli, i volti scelti dalla redazione per occupare tre delle quattro poltrone rosse disponibili in studio. Secondo quanto emerso dalle anticipazioni pubblicate da Lorenzo Pugnaloni, tuttavia, al centro dello studio sarebbe presente un quarto trono rimasto vuoto per l’intera durata della puntata. Trono che presto ospiterà il quarto tronista di questa edizione.

Ida Platano pronta a un trono bis?

Secondo Pugnaloni, a occupare il quarto trono di Uomini e Donne potrebbe essere Ida Platano, già da anni protagonista del trono over e tronista lo scorso anno. “Al 90% sarà lei a sedersi sul trono”, si legge nelle anticipazioni della prima puntata. Ida non avrebbe preso parte all’esordio della nuova stagione perché malata. Dalla prossima settimana, tuttavia, la sua presenza in studio dovrebbe essere svelata. Nel suo caso, quindi, si tratterebbe di un trono bis.

Ida Platano aveva concluso il trono senza fare una scelta

Ida è già reduce di una stagione di Uomini e Donne particolarmente movimentata. Per la prima volta dal suo arrivo in trasmissione, alla donna era stata offerta la possibilità di un trono singolo. Il suo percorso, tuttavia, si era concluso senza alcuna scelta quando, verso le battute finali, Ida aveva scoperto che l’uomo che maggiormente l’aveva colpita, Mario Cusitore, aveva incontrato un’altra donna in hotel a poche settimane dalla scelta. Un comportamento che aveva spinto la tronista ad abbandonare il programma da sola. Quest’anno, Mario è tornato in trasmissione per avere la possibilità di parlare nuovamente con Ida. La donna, tuttavia, non era presente in studio.