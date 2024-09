video suggerito

Quando inizia Uomini e Donne con Maria De Filippi: la data della prima puntata dopo la pausa estiva Non c’è ancora una data ufficiale di ripartenza per Uomini e Donne 2024/2025. La prima puntata del dating show è già stata registrata, manca solo l’annuncio della messa in onda su Canale5 che non è stata programmata per il 9 settembre. L’inizio del programma sarebbe stato slittato al prossimo 16 settembre. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

Uomini e Donne sta scaldando i motori per riprendere la tradizionale messa in onda nel primo pomeriggio di Canale 5. Le registrazioni in studio del dating show di Maria De Filippi sono già partite, sono stati presentati i nuovi tronisti, Francesca Sorrentino, Michele Longobardi e Alessio Pecorelli, e confermati alcuni volti del parterre Over, manca solo l'annuncio sulla data ufficiale di partenza del programma. Le indiscrezioni parlavano di un ritorno in tv dal 9 settembre, ma la ripartenza sarebbe slittata alla settimana dopo.

Quando inizia Uomini e Donne

Non c'è ancora una data ufficiale sul ritorno in onda di Uomini e Donne. Il dating show di Maria De Filippi, ripartito con le registrazioni in studio, sarebbe dovuto andare in onda con la prima puntata il 9 settembre 2024. La data di partenza, però, sarebbe slittata perché, stando alla programmazione Mediaset, il prossimo lunedì alle ore 14.45 è in programma la soap opera My Home My Destiny. Uomini e Donne potrebbe, quindi, tornare in onda con la nuova stagione nella terza settimana di settembre, precisamente il 16. Si attendono conferme ufficiali dai canali social del programma.

Le anticipazioni delle prime puntate

La prima puntata di Uomini e Donne è stata registrata lo scorso 28 agosto negli studi Elios. Dopo gli annunci dei tronisti del trono Classico, Michele Longobardi, Francesca Sorrentino, Alessio Pecorelli, sono stati confermati alcuni volti delle precedenti stagioni per il parterre Over. Si tratta di Mario Cusitore, Armando Incarnato, Cristina Tenuta e Gemma Galgani. Per la Dama, veterana del programma, si sono presentati nuovi Cavalieri. Stando alle anticipazioni fornite da Lorenzo Pugnaloni, la Galgani avrebbe deciso di conoscerne uno, Valerio. Nel parterre sarebbero tornati anche Aurora Tropea e Marcello Messina.

Foto di Lorenzo Pugnaloni