Martina De Ioannon tronista a Uomini e Donne, Raul Dumitras: "A questo punto spero che trovi leggerezza" Dopo l'annuncio di Martina De Ioannon come nuova tronista di Uomini e Donne 2024/2025 arriva il commento di Raul Dumitras, il suo ex fidanzato.

Martina De Ioannon è la nuova tronista di Uomini e Donne 2024/2025. Nel video di presentazione, l'ex protagonista di Temptation Island spiega che dal dating show condotto da Maria De Filippi cerca una storia importante: "Mi auguro di trovare una persona che condivida i miei stessi valori, che consideri importante la libertà, che mi faccia perdere il controllo e provare un brivido". A commentare la sua partecipazione al programma è stato Raul Dumitras, il suo ex fidanzato a cui aveva detto addio nella trasmissione condotta da Filippo Bisciglia. "Cosa penso della mia ex sul trono? Le auguro di fare una bella esperienza" ha scritto in queste ore sui social Dumitras.

Le parole di Raul Dumitras sul trono di Martina De Iannon

La reazione di Raul Dumitras è arrivata tramite alcune storie condivise su Instgram. L'ex volto di Temptation Island ha risposto ad alcune domande dei followers, tra queste: "Cosa ne pensi del trono dato a Martina?" La risposta non si è fatta attendere:

Le auguro di fare una bella esperienza. È bella ed intelligente quindi sicuramente si troverà a suo agio. Spero che trovi amore e libertà, leggerezza a questo punto.

La reazione di Carlo Marini e Lino Giuliano al trono di Martina De Ioannon

Anche Carlo Marini e Lino Giuliano avevano commentato la partecipazione di Martina De Ioannon a Uomini e Donne. "Ci abbiamo provato ma usciti da lì vivi in una bolla, non sai fino a che punto quella roba possa funzionare o meno. Te la vivi e io me la sono vissuta con tutto me stesso – spiegava Carlo Marini in una diretta su Instagram – Poi sono state fatte delle scelte e qualcuno ha scelto altro, va bene così. Una cosa voglio dire, però. Non parlerò mai male di nessuno perché va bene così, ci sta". Anche Lino Giuliano aveva dedicato un pensiero a Martina: "Nonostante tutto, anche se non ci conosciamo e, tra parentesi, ti ho criticato esprimendo la mia opinione sul fatto che mi giudicassi, ti auguro comunque un grande in bocca al lupo".