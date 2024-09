video suggerito

Uomini e Donne anticipazioni: Martina De Ioannon vuole eliminare tutti i corteggiatori, la proposta per Ida Mercoledì 4 settembre è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne, tra i protagonisti Ida Platano, Gemma Galgani e la nuova tronista Martina De Ioannon. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Daniela Seclì

Uomini e Donne, Martina De Ioannon e Ida Platano

Mercoledì 4 settembre è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne, nel corso della quale è stata annunciata una nuova tronista: l'ex volto di Temptation Island Martina De Ioannon. Nel corso della registrazione, stando ai primi dettagli trapelati, Maria De Filippi avrebbe fatto una proposta a Ida Platano. Gemma Galgani avrebbe deciso di dare una seconda possibilità a un corteggiatore del passato. Ma andiamo con ordine.

Anticipazioni Uomini e Donne, la registrazione del 4 settembre

Mario Cusitore e Ida Platano

Grazie a Lorenzo Pugnaloni è possibile conoscere i dettagli della registrazione di Uomini e Donne di mercoledì 4 settembre. Partiamo da Ida Platano. L'ex tronista era presente in studio. Maria De Filippi le avrebbe proposto di rimanere nel parterre delle dame del Trono Over per continuare a cercare l'amore nel programma. Ida, tuttavia, avrebbe rifiutato la proposta. La conduttrice, allora, le avrebbe detto che quando se la sentirà, potrà rientrare nella trasmissione di Canale5. Mario Cusitore non era presente, ma anche se lo fosse stato, sarebbe cambiato molto poco. Platano, infatti, avrebbe chiarito che non intende dargli una seconda possibilità.

La decisione di Gemma Galgani, l'ex di Antonella Fiordelisi corteggiatore

Gemma Galgani e Gianluca Benincasa

Secondo quanto trapela dalle anticipazioni, tra i corteggiatori ci sarebbe anche Gianluca Benincasa, ex di Antonella Fiordelisi. Alessandro e Maria Teresa, proprio come accadde nella passata edizione, sarebbero tornati per assistere alla puntata direttamente dallo studio. Stanno ancora insieme. Veniamo alla nuova tronista Martina De Ioannon. Nel corso della prima registrazione non avrebbe menzionato Raul Dumitras e Carlo Marini, rispettivamente l'ex fidanzato e il tentatore con i quali ha vissuto l'esperienza di Temptation Island. In compenso, avrebbe espresso la volontà di eliminare tutti i suoi corteggiatori perché non li reputa di suo interesse. Nonostante Tina Cipollari abbia provato a fare scattare il bacio tra Valerio e Gemma, Galgani avrebbe messo fine alla frequentazione con il cavaliere. In studio è tornato Raffaele, un uomo che diversi anni fa era sceso per corteggiarla. In questo caso, Raffaele avrebbe espresso l'intenzione di corteggiare Barbara. Quest'ultima lo avrebbe rifiutato e Gemma gli avrebbe chiesto di restare per lei. Armando avrebbe tentato di innescare una lite con Aurora, ma lei avrebbe chiarito di non avere alcuna intenzione di dargli retta. Per scoprire tutti i dettagli della puntata, non resta che attendere la messa in onda di Uomini e Donne.