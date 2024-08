video suggerito

Uomini e Donne Anticipazioni, il ritorno di Gemma Galgani e il destino di Ida Platano e Mario Cusitore Le prime anticipazioni di Uomini e Donne riguardano Gemma Galgani e Ida Platano. Il programma di Maria De Filippi presto tornerà in onda su Canale5.

A cura di Daniela Seclì

Settembre è alle porte, il palinsesto televisivo sta per riaccendersi. Tornano i programmi più amati, tra questi anche Uomini e Donne, trasmissione pomeridiana condotta da Maria De Filippi. Presto saranno registrate le nuove puntate, intanto trapelano le prime anticipazioni su due dei volti più rappresentativi del programma: Gemma Galgani e Ida Platano.

Anticipazioni Uomini e Donne, le nuove puntate

A fornire i primi dettagli sulle puntate in arrivo è stato Lorenzo Pugnaloni. Secondo quanto sostiene, anche nella nuova edizione di Uomini e Donne, Gemma Galgani avrà un ruolo da protagonista. Nel corso della prima registrazione, infatti, verrà concesso ampio spazio alla dama del Trono Over. In particolare, Maria De Filippi farà il punto sulla frequentazione tra Gemma e Pietro. Sembra che i due abbiano avuto modo di approfondire la loro conoscenza durante l'estate che sta volgendo al termine. Non resta che attendere la registrazione della prima puntata per scoprire alcuni dettagli in più su come è andata tra loro.

Il ritorno di Ida platano e il probabile confronto con Mario Cusitore

Uomini e Donne, le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni

Secondo Lorenzo Pugnaloni, l’ex tronista di Uomini e Donne Ida Platano potrebbe raggiungere lo studio per avere un confronto con Mario Cusitore che, durante l’estate, più volte avrebbe provato a ricucire il rapporto con lei. Ida platano sembra essere rimasta ferma sulla sua decisione di non dare una seconda opportunità al suo ex corteggiatore, ma non è detto che un eventuale faccia a faccia non possa cambiare le cose. Una volta in studio, poi, Ida potrebbe valutare se restare in trasmissione o cercare l’amore lontano dalle telecamere. Insomma, Uomini e Donne scalda i motori. Non solo le storie intricate dei protagonisti del Trono Over. Presto verranno annunciati anche i nomi dei nuovi tronisti.