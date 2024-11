video suggerito

Chi è Gianmarco Steri, il corteggiatore di Martina De Ioannon a Uomini e Donne Gianmarco Steri è uno dei corteggiatori di Martina De Ioannon a Uomini e Donne. Ha 28 anni anni ed è nato a Roma, dove vive. Lontano dalle telecamere, coltiva una grave passione per il calcio e lavora come barbiere. Il ragazzo, infatti, ha due barber shop nella capitale, uno a Villa Gordiani e uno a Centocelle. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Sara Leombruno

Gianmarco Steri è uno dei corteggiatori di Martina De Ioannon a Uomini e Donne. Il ragazzo è nato il 30 aprile 1996 a Roma e quindi ha 28 anni. Lontano dalle telecamere, coltiva una grave passione per il calcio e lavora come barbiere e ha due barber shop nella capitale: uno a Villa Gordiani e uno a Centocelle. Con la romana ha subito instaurato un legame forte e attualmente sembra essere uno di quelli a cui lei è più interessata, oltre a Ciro Solimeno.

Chi è Gianmarco Steri, la passione per il calcio e i due barber shop

Tra le passioni più grandi di Gianmarco Steri c'è quella per il calcio. Il ragazzo, infatti, gioca da anni nel ruolo di attaccante – ala destra nella squadra Racing Roma. Il suo profilo Instagram, che sul social è presente con il nome di gianmarco.steri, è privato e conta poco meno di 14mila followers. Sulla pagina della sua barberia, però, il ragazzo pubblica foto mentre è al lavoro insieme agli altri dipendenti del negozio. Su Tik Tok, invece, è più attivo. Conta quasi 9000 followers e condivide anche scatti in cui indossa capi d'abbigliamento.

Gianmarco Steri nel suo barber shop a Roma

La conoscenza con Martina a Uomini e Donne

Gianmarco Steri e Martina De Ioannon hanno avuto un percorso turbolento a Uomini e Donne. Nel percorso di conoscenza con il romano, la ragazza nel frattempo ha sempre frequentato anche Ciro Solimeno, fino a dargli un bacio nel corso di una delle ultime puntate. Steri, a quel punto, ha lasciato lo studio, e anche quando Martina è andato a riprenderlo, ha deciso di rimanere sulla sua posizione. Poi, però, è tornato in trasmissione per rimettersi in gioco e conquistare il suo cuore.

