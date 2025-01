video suggerito

Chi è il nuovo tronista di Uomini e Donne dopo la scelta di Martina De Ioannon Dopo la scelta di Martina De Ioannon a Uomini e Donne, registrata il 13 gennaio e non ancora andata in onda, il programma ha svelato sui social chi sarà il prossimo tronista. Attenzione: spoiler. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

Dopo la scelta di Martina De Ioannon a Uomini e Donne, registrata il 13 gennaio e non ancora andata in onda, il programma condotto da Maria De Filippi ha svelato sui social chi sarà il prossimo tronista. Ha 28 anni, vive a Roma ed è un volto già noto al pubblico del dating show. Ecco di chi si tratta. Attenzione spoiler.

Il nuovo tronista di Uomini e Donne è Gianmarco Steri

Il nuovo tronista di Uomini e Donne è Gianmarco Steri. Nato a Roma nell'aprile del 1996, ha 28 anni ed è stato uno dei corteggiatori di Martina De Ioannon, arrivato alla fine del percorso. Al momento della scelta, però, la ragazza ha preferito iniziare una relazione lontano dalle telecamere con l'altro corteggiatore, Ciro Solimeno. Appasionato di calcio, Gianmarco lavora come barbiere e gestisce due barber shop, uno a Villa Giordani e l'altro nella zona di Centocelle.

Il percorso di Gianmarco Steri a Uomini e Donne

Il percorso di Gianmarco a Uomini e Donne ha vissuto diversi alti e bassi. Fin da subito interessato alla tronista Martina De Ioannon, tra loro è scattato il primo bacio a novembre, dopo una serie di esterne e mentre lei continuava a conoscere anche Ciro Solimeno (poi sua scelta). Già allora, Steri aveva palesato l'intenzione di conoscere la 26enne lontano dalle telecamere. Intenzione che però la tronista sembrava avere anche con Ciro, tanto che il suo percorso è andato avanti in maniera piuttosto spedita con entrambi. A un passo dalla fine, Gianmarco ha lasciato intendere che, se fosse stato la sua scelta, avrebbe potuto dire no. "Se tiri la corda, si spezza", erano state le sue parole. Martina aveva deciso di annullare la sua esterna con il 28enne per vedere Circo che, dopo aver saputo di alcuni baci con Gianmarco, aveva lasciato lo studio.