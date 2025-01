video suggerito

Anticipazioni Uomini e Donne: “8mila ragazze per Gianmarco. Tina Cipollari elimina due corteggiatori” Oggi è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne che andrà in onda prossimamente: stando alle anticipazioni fornite da Lorenzo Pugnaloni, 8mila ragazze hanno contattato la redazione per conoscere Gianmarco Steri. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

Oggi, martedì 21 gennaio 2025, è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne che andrà in onda prossimamente. Stando alle anticipazioni fornite da Lorenzo Pugnaloni, sia Gianmarco Steri che Tina Cipollari, scelti come nuovi tronisti, hanno conosciuto le corteggiatrici e i corteggiatori che si sono presentati in studio perché interessati a loro. 8000 ragazze avrebbero contattato la redazione per conoscere il giovane romano. Nello studio di Maria De Filippi sarebbero entrate 100 aspiranti corteggiatrici ma non ci sarebbe stato abbastanza spazio per tutte al punto che i corteggiatori di Francesca hanno dovuto abbandonare il loro posto, si legge. Ecco le anticipazioni: attenzione spoiler.

Le anticipazioni di Uomini e Donne: 8mila ragazze interessate a Gianmarco

Stando alle anticipazioni fornite da Lorenzo Pugnaloni, cento corteggiatrici si sono presentate in studio per Gianmarco Steri. Nella registrazione di oggi le ragazze hanno dovuto occupare parte delle scale dove siede Maria De Filippi per mancanza di spazio: il tronista, si legge, "ne ha eliminate parecchie". Ha deciso di conoscerne una decina: per il giovane romano avrebbero contattato la redazione 8000 aspiranti corteggiatrici.

La tronista Francesca Sorrentino ha baciato Gianmarco in esterna e lei ha videochiamato la nonna per farglielo conoscere. "Gianluca e Gianmarco sono dovuti uscire dallo studio perché non c'era spazio" a causa delle tante ragazze presentatesi per il nuovo tronista.

Il trono di Tina Cipollari che manda via due corteggiatori

Nella registrazione di oggi Tina Cipollari ha conosciuto due corteggiatori ma "li ha mandati via", si legge. Maria De Filippi avrebbe dedicato poco tempo al trono over, scrive Pugnaloni. Per Barbara De Santi si sono presentati due uomini ma lei avrebbe mandato via entrambi.