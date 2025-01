video suggerito

Il primo post di coppia di Martina De Ioannon e Ciro Solimeno dopo Uomini e Donne: "Rischiate e siate felici" Su Instagram, Martina De Ioannon e Ciro Solimeno hanno pubblicato il loro primo post di coppia dopo la scelta di Uomini e Donne. A corredo di alcuni scatti che li ritraggono insieme in studio, un messaggio che i due si sono dedicati a vicenda: "Il segreto è trovare qualcuno con cui restare bambini".

A cura di Sara Leombruno

Con la messa in onda della scelta di Martina De Ioannon del 24 gennaio, Uomini e Donne ha battuto il record stagionale di ascolti, raggiungendo 2.811.000 spettatori, con il 26.4% di share. Il merito del successo è senza dubbio della tronista, ma anche dei suoi due corteggiatori, Ciro Solimeno e Gianmarco Steri. Quest'ultimo, pur non essendo stato scelto, è stato apprezzato da Maria De Filippi al punto da ottenere la possibilità di salire sul trono. Possibilità presto accettata e che vedremo in onda lunedì 27 gennaio. Nel frattempo, su Instagram, Martina e Ciro hanno pubblicato il loro primo post di coppia. Ecco cosa hanno scritto.

Il primo post di coppia di Ciro e Martina

"Cerchiamo qualcuno con cui invecchiare insieme mentre il segreto e’ trovare qualcuno con cui restare bambini…Rischiate e siate felici", sono state queste le parole che i due ragazzi hanno scelto a corredo di una serie di scatti che li ritraggono durante la registrazione della scelta. Un momento che resterà impresso non solo nelle loro menti, ma di tutti gli spettatori che hanno seguito con emozione il percorso della romana nel dating show targato Mediaset, con un entusiasmo che sembrava mancare da anni.

Subito dopo la scelta in studio, i due sono stati per qualche giorno a Torre Annunziata, a Napoli, città originaria di Ciro. Hanno anche presenziato al compleanno di Alessia Pascarella, ex di Temptation Island, che durante il percorso strinse una forte amicizia proprio con Martina.

Le parole di Gianmarco Steri dopo la non scelta

Dopo aver abbandonato lo studio di Uomini e Donne dopo la non scelta e prima che Maria gli offrisse la possibilità di sedere sul trono, Gianmarco Steri aveva parlato della sua delusione alla redazione: "Non avevo messo in conto di non essere scelto perché gli occhi mi trasmettevano altro, evidentemente mi sono sbagliato. Ci resto male, ma si va avanti senza problemi, non mi sono pentito di niente perché sono stato sempre me stesso e sono stato razionale, irrazionale, sono stato quello che sono", le parole del romano.