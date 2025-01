video suggerito

Quando va in onda la scelta di Martina De Ioannon a Uomini e Donne Quando andrà in onda la scelta di Martina De Ioannon a Uomini e Donne: la tronista ha fatto la sua scelta tra Gianmarco Steri e Ciro Solimeno nella scorsa settimana, ecco quando sarà trasmessa nell’appuntamento con il dating show dalle 14.45 su Canale5. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

La scorsa settimana Martina De Ioannon ha fatto la sua scelta a Uomini e Donne. La tronista romana, archiviata la storia d'amore con Raul Dumitras con il quale partecipò a Temptation Island, ha cercato l'amore nel dating show di Maria de Filippi e sembrerebbe averlo trovato. Ha scelto Ciro Solimeno, mentre l'altro pretendente, Gianmarco Steri, è stato scelto come nuovo tronista. Dopo le anticipazioni sulla registrazione, c'è attesa per la messa in onda della fine del percorso di Martina De Ioannon: ecco quando andrà in onda.

Quando andrà in onda la scelta di Martina a Uomini e donne

La scelta di Martina De Ionannon sarà trasmessa nel tradizionale appuntamento del pomeriggio, dalle 14.45 su Canale5, in questa settimana. Lorenzo Pugnaloni, esperto del programma, ha rivelato che dovrebbe andare in onda tra giovedì 23 gennaio e venerdì 24 gennaio 2025.

Sarà trasmesso il momento in cui la tronista ha comunicato la sua decisione ai corteggiatori, Ciro Solimeno e Gianmarco Steri, e l'annuncio di Maria de Filippi che ha scelto di far accomodare la non-scelta, Gianmarco Steri, sul trono.

La reazione di Raul dopo la scelta e le prime indiscrezioni sulla vita di coppia

Dopo le anticipazioni della registrazione fornite dal profilo social di Uomini e Donne, Raul Dumitras, ex fidanzato di Martina De Ioannon, ha aggiornato il suo canale Instagram per commentare con i fan la nuova relazione della romana. "Non chiedetemi cosa ne penso, cosa ne posso pensare? Era scontato, ovvio. Cosa ci si può aspettare? Era chiaro che andasse così" ha dichiarato l'ex volto di Temptation Island che, dopo il percorso nel villaggio dei sentimenti, avrebbe preferito recuperare la storia. "Si può essere delusi ma non puoi cancellare il sentimento come se niente fosse. Se è amore, non passa così", disse davanti alle telecamere.